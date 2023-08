Wer sich in diesem Jahr für ein neues iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max entscheidet, der bekommt mächtig Feuer unter der Haube seines Smartphones. Apple steckt mit dem kolportierten „A17“ einen neuen Super-Chip ins Gehäuse. Doch was zeichnet ihn aus?

Das iPhone 15 steht in den Startlöchern und wird von Apple noch im September 2023 ins Rennen geschickt. Den schnellsten und neuesten Chip bekommen in diesem Jahr erneut aber nur die beiden Pro-Varianten.

Schneller A17-Chip im iPhone 15 Pro (Max)

Ein anonymer Insider, der unter den Namen „Unknownz21“ auftritt, weiß schon mehr zum kommenden A17 von Apple und enttarnt derweil die Eigenschaften des neuen Prozessors (Quelle: MacRumors). So soll der A17-Chip wie schon der A16 über 6 eigentliche Rechenkerne verfügen. Bei der Grafikleistung dürfen wir mit einer ordentlichen Leistungssteigerung rechnen, denn statt nur 5 GPU-Kerne wie beim A16, soll der A17 über einen zusätzlichen Grafikkern verfügen.

Einen größeren Sprung macht der A17 auch hinsichtlich seiner Bauart. Der Vorgänger wurde noch im 4-Nanometer-Prozess produziert, der A17 jedoch basiert indes auf einem verbesserten 3-Nanometer-Prozess. Bedeutet am Ende mehr Geschwindigkeit und Effizienz. In Zahlen ausgedrückt: Die Leistung könnte so um 10 bis 15 Prozent steigen, während der Stromverbrauch gleichzeitig um bis zu 30 Prozent sinkt.

Bereits im letzten Jahr erhielten nicht alle neuen iPhones auch den neuesten Chip:

Zulegen wird der A17 laut dem Insider auch bei der Taktrate, statt wie bisher maximal mit 3,46 GHz beim A16, wird Apples neuer Super-Chip eine Taktrate von 3,70 GHz aufweisen.

Beim Arbeitsspeicher soll sich Apple allerdings weiterhin mit 6 GB RAM begnügen, eine Erhöhung auf 8 GB RAM hält „Unknownz21“ für eher „unwahrscheinlich“, aber auch nicht gänzlich unmöglich. In dem Punkt herrscht also noch keine absolute Klarheit.

Standardmodelle allein mit Vorjahres-Chip

Klar ist hingegen Apples Zementierung einer Zweiklassengesellschaft. So werden wie im Jahr zuvor die beiden Standardmodelle sich mit dem Top-Chip des Vorjahres arrangieren müssen. In dem Fall bekommt das reguläre iPhone 15 und das iPhone 15 Plus den A16 vom iPhone 14 Pro (Max). Nachdem entsprechende Hinweise darauf ausgerechnet im Programmcode von tvOS 17 auftauchten, gilt diese Entscheidung Apples als gesetzt (Quelle: MacRumors).

Wahrscheinlich am 12. September 2023 wird Apple das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max vorstellen. Zuvor war noch der 13. September im Gespräch. Bestellungen will Apple aktuellen Informationen nach dann ab dem 15. September annehmen, ausgeliefert wird ab dem 22. September 2023.

