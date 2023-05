Welche Summe sollte auf dem Lohnzettel stehen? Genau diese Frage beantwortet der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. Mit dem Online-Toll lässt sich schnell herausfinden, was je nach Beruf verdient werden sollte. Unterschiede nach Bundesländern und Städten werden auch aufgeschlüsselt.

Entgeltatlas: So viel solltet ihr verdienen

Der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit gibt Aufschluss darüber, ob das eigene Gehalt stimmt. Über das Tool lässt es sich fix herausfinden, ob der Verdienst möglicherweise unter dem Durchschnitt liegt. Nutzer müssen nur ihren Beruf angeben und erfahren sofort wichtige Vergleichswerte. Es stehen Daten zu über 4.000 Berufen bereit (Quelle: Bundesagentur für Arbeit).

Um die Ergebnisse noch besser vergleichbar zu machen, können Nutzer noch ihre Altersgruppe mit angeben. Standardmäßig wird nämlich nur ein Durchschnitt über alle Gruppen gebildet, der die individuelle Erfahrung im Beruf nicht mit einbezieht.

Dass es gehörige Unterschiede bei der Bezahlung je nach Bundesland gibt, machen die Karten des Entgeltatlas deutlich. In der Regel ist das durchschnittliche Gehalt im Süden der Bundesrepublik höher, während es im Osten niedriger ausfällt. Allerdings sind die Lebenshaltungskosten in Bayern und Baden-Württemberg auch deutlich höher.

Erzieherinnen und Erzieher verdienen im Süden tendenziell mehr. (Bildquelle: Bundesagentur für Arbeit

Einen Gehaltsvergleich zwischen Stadt und Land erlaubt das Tool nur bedingt. Immerhin werden neben den Bundesländern auch Städte ab 500.000 Einwohnern in einer Tabelle angeführt.

Diese Jobs könnt ihr im Home-Office erledigen:

Von Zuhause arbeiten: Das sind 5 Jobs, die ihr komplett im Home Office machen könnt! Abonniere uns

auf YouTube

Entgeltatlas: Das verdienen Erzieher

Die unterschiedliche Bezahlung lässt sich gut am Beispiel von Erziehern und Erzieherinnen darstellen. Für Personen unter 25 Jahren ergeben sich in den Flächenländern Bayern, Saarland, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die besten Verdienstmöglichkeiten mit 3.494 Euro im Median. In Sachsen-Anhalt (3.107 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (3.049 Euro) wiederum muss mit deutlich weniger Gehalt ausgekommen werden.

In den Städten ab 500.000 Einwohner haben Erzieherinnen und Erzieher in München, Frankfurt am Main und Dresden das meiste Geld, in Hannover und Köln das wenigste.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.