Wer im US-Bundesstaat Louisiana auf Porno-Webseiten zugreifen will, muss ab sofort seinen Ausweis zücken. Dem neuen Gesetz zufolge, das am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist, sollen so Jugendliche vor Pornografie im Internet besser geschützt werden. Das Portal Pornhub hat bereits reagiert und seine Systeme umgestellt.

Louisiana: Online-Pornos nur noch gegen Ausweis

Bereits im Juni 2022 hat John Bel Edwards als Gouverneur des US-Bundesstaats Louisiana ein neues Gesetz zum Jugendschutz unterzeichnet, jetzt tritt es in Kraft. Wer sich auf Webseiten Pornografie anschauen möchte, muss zuvor nachweisen, dass er 18 Jahre oder älter ist. Da viele Amerikaner keinen herkömmlichen Ausweis besitzen, erfolgt der Nachweis über den Führerschein, der in einer App hinterlegt ist.

Von dem neuen Gesetz sind Online-Portale betroffen, bei denen mindestens 33,3 Prozent der Inhalte pornografischer Natur sind, die keinen „ernsthaften literarischen, künstlerischen, politischen oder wissenschaftlichen Wert“ für Personen unter 18 Jahren haben. Sollten Portale der neuen Ausweispflicht nicht nachkommen, drohen umfangreiche Strafen (Quelle: VICE).

Als erstes großes Portal hat Pornhub reagiert. Nutzer mit einer IP-Adresse aus Louisiana werden Berichten nach vor dem Zugriff um eine Altersverifizierung gebeten. Diese geschieht über den Drittanbieter AllPassTrust, der sich mit der App LAWallet verbindet. Bei LAWallet können Bürger aus Louisiana ihren Führerschein digital speichern. Pornhub zufolge wird nur das Alter überprüft und anschließend keine Daten auf Servern des Portals gespeichert.

Lohnt sich ein VPN? Die Antwort im Video:

Warum du (k)ein VPN brauchst – TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

Neues Porno-Gesetz: OnlyFans lädt nicht mehr

Während sich Pornhub an die neuen rechtlichen Bedingungen hält, sieht es bei vielen Portalen anders aus. OnlyFans zeigt derzeit nicht mehr als das eigene Logo an, wenn Nutzer mit Louisiana-IP auf die Seite zugreifen wollen. Anschließend macht sich eine Fehlermeldung bemerkbar. XVideos und xHamster wiederum sind nach wie vor aus dem US-Bundesstaat erreichbar.