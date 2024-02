Usher Tour 2025: Tickets & Termine für Konzerte in Deutschland

„Yeah! - kürzlich stand Usher in der Halbzeit-Show beim „Super Bowl“ auf der Bühne und schon bald haben Fans in Deutschland die Gelegenheit, den US-Sänger live zu sehen. Usher kommt 2025 nach Deutschland. Ab wann gibt es die Tickets im Vorverkauf?

Leider macht der R&B-König 2025 nur einen Stopp in Deutschland. Im Mai wird er in der „Uber Arena“, aktuell noch als „Mercedes-Benz-Arena“ in Berlin performen. Der Vorverkauf für die ersten Tickets startet bereits heute, am Dienstag, den 20. Februar. Nutzer mit einem RTL-Plus-Abonnement können bei den RTL-Prio-Tickets zuschlagen, Telekom-Kunden haben über die „Prio Tickets“ ein Vorkaufsrecht. Los geht es hier um 12:00 Uhr. Alle anderen können ab Mittwoch, den 21.02.2024, 10:00 Uhr, bei Ticketmaster im Vorverkauf bei den Usher-Tickets zuschlagen.

Usher live in Deutschland: Termin & Tickets für das Konzert 2025

2025 findet das einzige Deutschland-Konzert von Usher am Donnerstag, den 1. Mai, in der Uber-Arena in Berlin statt. Diese Termine solltet ihr euch für den Vorverkauf merken:

Heute, Dienstag, 20.02.2024, 12:00 Uhr: Bei RTL-Prio-Tickets mit RTL+-Abo (zum Anbieter)

Heute, Dienstag, 20.02.2024, 12:00 Uhr: Bei Telekom Prio Tickets mit Telekom-Vertrag (Mobil oder Festnetz) (zum Anbieter)

Morgen, Mittwoch, 21.02.2024, 12:00 Uhr: Bei Ticketmaster für alle mit einem Ticketmaster-Konto (zum Anbieter)

Usher: Neues Album 2024 & Tour 2025

Die Konzertreise von Usher steht im nächsten Jahr unter dem Motto „Past Present Future“. Erst Anfang Februar hat der Sänger mit „Coming Home“ sein neues Album veröffentlicht (bei Amazon ansehen). Es ist das achte Studioalbum des 45-Jährigen. Auf der Tour wird es sicherlich einige neue Tracks zu hören geben, Fans dürften aber vor allem wegen der legendären Songs wie „Yeah!“, „DJ Got US Fallin‘ In Love“, „My Boo“ und „OMG“ in die Hallen stürmen. 2025 gibt es die ersten Live-Auftritte von Usher auf europäischem Boden seit 2015. Neben Berlin wird er unter anderem auch Amsterdam und London besuchen. Seine Hits könnt ihr hier anhören:

Tickets für die einzige Usher-Show in Deutschland bekommt ihr ab heute, der allgemeine Vorverkauf ohne zusätzliche Verträge startet am Mittwoch, den 21. Februar 2024 bei Ticketmaster um 10:00 Uhr. Legt euch rechtzeitig ein Kundenkonto an und meldet euch frühzeitig an, um sich einen Platz im vorderen Bereich der virtuellen Warteschlange zu sichern.

