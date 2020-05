Seit Anfang April 2020 ist Riot Games Shooter Valorant in der Closed Beta. In nur weniges Wochen steht jetzt der offizielle Release an, vorher wird aber noch mal durchgewischt.

Valorant Facts

In einer Pressemitteilung gab Riot Gams bekannt, dass die Closed Beta von Valorant am 28. Mai 2020 vorbei ist und sich die Einwickler dann auf den offiziellen Release am 2. Juni 2020 vorbereiten.

An Closed Beta konnten Spieler teilnehmen, die via Twitch-Drops einen Zugang ergattern konnten. Über viele diverse Streamer verteilte Riot Gams die Beta Keys an die Community und das Spiel boomte natürlich enorm auf der Streaming Plattform.

Die die kurze Phase nach Ende der Beta nutzt Riot Games, um alle bestehenden Accounts zurückzusetzen damit alle mit den gleichen Voraussetzungen ins Spiel starten können. Neue Inhalte gibt es jedoch auch, dazu gehören ein neuer Agent und eine neue Map. Ebenfalls neu wird ein neuer Spielmodus sein, der aber noch als Betatest gekennzeichnet sein wird.

Riot Games verkündetet ebenfalls in der Pressemitteilung, dass Spieler schon kurz nach dem Release mit weiteren neuen Inhalten rechnen können. Für Valorant wird mit vielen neuen Spielern gerechnet weswegen neue Server in Atlanta, Dallas, London, Madrid und Warschau dazu kommen werden.

Habt ihr Valorant in der Beta schon testen können? Wenn nein, werdet ihr es zum Release mal ausprobieren?