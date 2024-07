Verbraucherzentrale verrät, wie ihr in der Urlaubszeit Strom spart

In vielen Bundesländern haben die Ferien bereits begonnen oder sie beginnen bald. Wer in den Urlaub fährt, verlässt seinen Haushalt meist ohne besondere Vorbereitungen zu treffen. Dabei könnt ihr in der Zeit, in der ihr im Urlaub seid, Energiekosten sparen, indem ihr einige Tipps der Verbraucherzentrale beachtet. Am Ende gibt es von mir auch einen Tipp, wie ihr ganz einfach alles im Blick behalten könnt.

Verbraucherzentrale gibt Tipps zum Energiesparen im Urlaub

Wenn ihr mit eurer Familie in den Ferien in den Urlaub fahrt und eure Wohnung oder Haus für eine oder zwei Wochen verlasst, dann solltet ihr einiges vorbereiten. Dabei geht es nicht nur um den Einbruchschutz, den ihr auch beachten solltet, sondern darum, Energie zu sparen. Laut der Verbraucherzentrale lauern einige Kostenfallen in eurem Haushalt, die ihr ganz einfach beseitigen könnt.

Das empfiehlt die Verbraucherzentrale im Urlaub:

Standby-Modus: Viele lassen ihre Geräte einfach so im Standby-Modus laufen, obwohl sie mehrere Tage nicht da sind. Das ist nicht nur ein Brandrisiko, sondern verschwendet auch unnötig Energie. Alle Geräte, die während des Urlaubs nicht genutzt werden, sollten ausgesteckt werden.

Viele lassen ihre Geräte einfach so im Standby-Modus laufen, obwohl sie mehrere Tage nicht da sind. Das ist nicht nur ein Brandrisiko, sondern verschwendet auch unnötig Energie. Alle Geräte, die während des Urlaubs nicht genutzt werden, sollten ausgesteckt werden. Kühlgeräte: Wenn ihr einen Kühlschrank oder Gefrierschrank habt, der keine No-Frost-Funktion besitzt, dann solltet ihr diesen regelmäßig leeren und enteisen. Das spart extrem viel Energie ein. Im Urlaub solltet ihr auch Zweitgeräte ausschalten, wenn darin keine Lebensmittel aufbewahrt werden. Zudem könnt ihr die Temperatur erhöhen, weil das Gerät weniger kühlen muss, da ihr die Tür zwischendurch nicht öffnet.

Wenn ihr einen Kühlschrank oder Gefrierschrank habt, der keine No-Frost-Funktion besitzt, dann solltet ihr diesen regelmäßig leeren und enteisen. Das spart extrem viel Energie ein. Im Urlaub solltet ihr auch Zweitgeräte ausschalten, wenn darin keine Lebensmittel aufbewahrt werden. Zudem könnt ihr die Temperatur erhöhen, weil das Gerät weniger kühlen muss, da ihr die Tür zwischendurch nicht öffnet. Heizung: Auch wenn die Heizung im Sommer nicht läuft, arbeitet die Umwälzpumpe regelmäßig. Das verbraucht Energie, obwohl die Heizkörper kalt bleiben. Im Idealfall rät die Verbraucherzentrale zur Abschaltung der Heizung oder zur Einstellung des Sommerbetriebs, wenn sie eine solche Funktion besitzt.

Auch wenn die Heizung im Sommer nicht läuft, arbeitet die Umwälzpumpe regelmäßig. Das verbraucht Energie, obwohl die Heizkörper kalt bleiben. Im Idealfall rät die Verbraucherzentrale zur Abschaltung der Heizung oder zur Einstellung des Sommerbetriebs, wenn sie eine solche Funktion besitzt. Zweitgeräte: Viele Deutsche haben ein Zweitgerät laufen, das sie nur unregelmäßig nutzen. Beispielsweise ein Kühlschrank im Keller oder Garten, der nur bei Grillfesten genutzt wird. Solche Geräte solltet ihr für die Zeit vom Strom trennen.

Viele Deutsche haben ein Zweitgerät laufen, das sie nur unregelmäßig nutzen. Beispielsweise ein Kühlschrank im Keller oder Garten, der nur bei Grillfesten genutzt wird. Solche Geräte solltet ihr für die Zeit vom Strom trennen. Steckdosenleisten: In deutschen Haushalten kommen sehr viele Steckdosenleisten zum Einsatz, an denen unterschiedlichste Geräte angeschlossen sind. Bevor ihr in den Urlaub fahrt, solltet ihr alle Steckdosenleisten ausschalten. Das mindert auch die Brandgefahr, da ihr nie wisst, wann ein Gerät versagt.

In deutschen Haushalten kommen sehr viele Steckdosenleisten zum Einsatz, an denen unterschiedlichste Geräte angeschlossen sind. Bevor ihr in den Urlaub fahrt, solltet ihr alle Steckdosenleisten ausschalten. Das mindert auch die Brandgefahr, da ihr nie wisst, wann ein Gerät versagt. Stromzähler: Schreibt euch vor dem Antritt des Urlaubs den Zählerstand auf. So könnt ihr im Nachhinein feststellen, ob nicht doch noch ein Stromfresser im Einsatz war, den ihr im Urlaub hättet ausschalten können.

Meine persönliche Empfehlung

Ich habe an jeder zugänglichen Steckdose eine WLAN-Steckdose mit Energiemessung verbaut. So kann ich nicht nur sehen, wie viel die einzelnen Geräte verbrauchen, sondern auch, ob sie laufen. Solche Steckdosen kosten nicht mehr viel und ihr könnt die Geräte ganz einfach aus der Ferne über eine App ausschalten. Außerdem könnt ihr so im Urlaub checken, ob die Steckdosen wirklich ausgeschaltet sind. Diese WLAN-Steckdosen habe ich schon seit mehreren Jahren im Einsatz:

WLAN-Steckdosen mit Strommessung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.07.2024 19:08 Uhr

Im Garten setze ich ganz klassisch auf das Modell von AVM, das sich ebenfalls bewährt hat:

AVM FRITZ!DECT 210 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.07.2024 19:02 Uhr

