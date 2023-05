Wärmepumpen werden in den nächsten Jahren vor Häusern wie Pilze aus dem Boden schießen. Sie sollen als klimafreundliche Heizungen alte Gas- und Ölheizungen ersetzen. Dabei entsteht ein unerwartetes Risiko, das viele Besitzerinnen und Besitzer von Wärmepumpen gar nicht erwarten. Die Verbraucherzentrale warnt jetzt davor.

Wärmepumpen werden zur beliebten Beute

Immer mehr Menschen in Deutschland schaffen sich eine Wärmepumpe an, um sich von fossilen Brennstoffen zu lösen. Meist wird sich für eine Luft-Luft-Wärmepumpe entschieden, die wie auf dem Titelbild zu sehen ist, auf dem Hausgrundstück steht. Genau dadurch wird ein unerwartetes Problem geschaffen, wie die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein aktuell warnt. Meist sind solche Wärmepumpen auf dem Grundstück nicht versichert.

Tatsächlich kommt es aktuell immer häufiger zu Diebstählen von Wärmepumpen. Verbrecher nehmen die teuren Außenanlagen immer stärker ins Visier und bauen diese eiskalt ab, wenn die Bewohner länger nicht da sind. Beispielsweise wenn sie sich im Urlaub befinden. Der daraus resultierende Schaden summiert sich schnell auf über 10.000 Euro. Wer jetzt glaubt, dass für den Schaden die Wohngebäudeversicherung haftet, kann ein böses Erwachen erleben. Oft ist eine Wärmepumpe nämlich nicht abgedeckt.

Im Gegensatz zu einer Gas- oder Ölheizung, die sich im Gebäude befindet, ist die Außeneinheit einer Wärmepumpe vor dem Haus zu finden. Diese muss nicht automatisch auch von der Wohngebäudeversicherung abgedeckt sein. Deswegen rät die Verbraucherzentrale auch eindringlich dazu, sich mit der Versicherung in Verbindung zu setzen, wenn ihr schon eine Wärmepumpe besitzt, um das Thema abzuklären.

Das müsst ihr über Wärmepumpen wissen:

Versicherungen können bestimmte Anforderung haben

Oft werden Wärmepumpen einfach auf dem Grundstück verbaut und nicht speziell gesichert. Das könnte aber je nach Versicherung nötig sein, um diese überhaupt versichern zu können. Beispielsweise könnte die Versicherung verlangen, dass die Wärmepumpe in einer gewissen Höhe montiert wird, an die man nicht so leicht kommt. Oder es muss ein Zaun gebaut werden, um die Wärmepumpe zu sichern. Deswegen ist es wichtig, sich mit der Versicherung auszutauschen, um nicht auf dem hohen Schaden bei einem Diebstahl sitzen zu bleiben.

