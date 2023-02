Volkswagen will sich beeilen: Die Wolfsburger rücken den Wechsel auf Elektroautos sowie die geplante Software-Offensive in den Fokus eines nachgebesserten Plans für die nächsten fünf Jahre. Ob das Aus für den Verbrennungsmotor damit früher kommt, muss sich zeigen.

Volkswagen Facts

VW will E-Autos Beine machen: Software wird immer wichtiger

VW will sich beeilen: In einem fünfjährigen Investitionsplan will der Autobauer seiner Elektroauto-Strategie Dampf machen. Auch die kriselnde Software-Sparte bei Cariad soll nachgebessert werden. Das hat der Aufsichtsrat des VW-Konzerns bekanntgegeben. Die genauen Details behält man noch für sich, sie sollen erst im März öffentlich gemacht werden.

Klar ist bisher, dass es unter anderem um Verbesserungen in der Produktion gehen soll (Quelle: Automotive News). So könnte VW etwa die Versorgungswege neu aufstellen. Die Belastbarkeit der Lieferketten ist in den letzten Jahren nicht nur für VW infolge der Corona-Pandemie auf die Probe gestellt worden – und konnte in praktisch allen Fällen letztlich nicht bestehen. Das hat für den Konzern etwa dazu geführt, dass nicht ausreichend Teile zur Reparatur einiger Modelle bereitstehen.

Aber auch die Zukunft für das geplante E-Auto unter der Projektnamen Trinity soll geklärt werden. Ursprünglich war dafür unter anderem ein komplett neues Werk am Heimatstandort in Wolfsburg vorgesehen. Doch nach letztem Stand ist Trinity bei der neuen Konzernspitze durchgefallen und wurde noch einmal komplett auf Null gesetzt. Die Notwendigkeit einer eigenen Fertigung soll auf der Kippe stehen.

Außerdem könnten neue Schritte für die Werke bekanntgegeben werden, in denen mit dem Wegfall der Verbrenner-Modelle offene Kapazitäten entstehen. Das soll etwa auf Hannover und Osnabrück zutreffen.

Die Konkurrenzsituation für VW und Co. wird nicht einfacher:

E-Autos aus China: Keine klassischen China-Schnäppchen! Abonniere uns

auf YouTube

Früheres Ende für Verbrenner? Offiziell bleibt VW bei 2033

Ob der geplanten beschleunigte Wechsel auf Elektroautos aber auch auf ein früheres Ende des Verbrenners – und der damit verbundenen Modelle – hinausläuft, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Zuletzt hatte VW schon einmal das Ende von Benzinern und Diesel-Fahrzeugen vorgezogen: vom Jahr 2035, wie ohnehin von der EU gefordert, auf 2033. Wir sind gespannt, ob Volkswagen auch dieses Ziel noch einmal nachschärfen wird.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.