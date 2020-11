Wie viel sollte man in dem Beruf verdienen, in dem man arbeitet oder arbeiten möchte? Es gibt viele Seiten, auf denen man Antworten auf diese Fragen findet. Nun hat aber das Statistische Bundesamt einen offiziellen Gehaltsvergleich veröffentlicht. Dieser funktioniert mit wenigen Klicks und kann interessante Details verraten.

Statistisches Bundesamt startet Gehaltsvergleich

Über Geld spricht man nicht – so die langläufige Meinung. Wenn man sich einen Job sucht oder schon arbeitet, ist das Gehalt oft ein wichtiges Thema. Deswegen hat das Statistische Bundesamt nun einen Gehaltsvergleich gestartet, der mit wenigen Klicks ein solides Ergebnis liefern soll, wie viel in den Berufen in etwa verdient wird. Es handelt sich bisher aber nur um eine Beta und natürlich um Schätzungen auf Basis von vielen Daten, die gesammelt wurden. Je nachdem, welchen Wert man für ein Unternehmen hat, können die Gehälter natürlich höher oder niedriger liegen – das sollte jedem klar sein.

Zum Gehaltsvergleich

Wenn man auf die Seite des Statistischen Bundesamtes mit dem Gehaltsvergleich geht, muss man insgesamt neun Fragen beantworten. Einige der Fragen können auch übersprungen werden, dann ist das Ergebnis aber nicht so genau. Wenn ihr die Fragen alle beantwortet habt, bekommt ihr ein Ergebnis angezeigt, das zwischen einem durchschnittlichen Gehalt für Männer und Frauen unterscheidet. Spannend wird es dann natürlich, wenn man die Gehälter in anderen Bundesländern vergleicht. So könnte man herausfinden, ob sich ein Umzug in ein anderes Bundesland lohnen könnte. Natürlich muss man da auch dann die unterschiedlichen Lebensunterhaltskosten beachten.

Insgesamt ist der Gehaltsrechner des Statistischen Bundesamtes also ein nettes Tool, um zu erfahren, wie viel man verdienen sollte oder könnte. Mit einem Ausdruck des Gehaltsvergleichs zu einem Bewerbungsgespräch laufen und die Summe fordern, ist aber vermutlich keine gute Idee. Vielmehr sollte man den Mehrwert von sich aufzeigen und so ein gutes Gehalt aushandeln.