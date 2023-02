Die ganze Welt sitzt vorm Fernseher und vertreibt sich die Zeit mit Netflix, Disney+ und Co. Die ganze Welt? Nein, echte Filmfans haben wieder das Kino für sich entdeckt und werden vor allem im März fündig. Unsere Kino-Tipps für den kommenden Monat.

Disney+ und Co. einfach mal abschalten: Ab ins Kino

Die Pandemie haben wir weitestgehend hinter uns gelassen und das Kino liefert jeden Monat wieder eine ganze Reihe von Filmen, die es sich lohnt anzuschauen. Da muss man sich nicht unbedingt von Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und Co. daheim bespaßen lassen.

Deshalb haben wir jetzt von der großen Film-Auswahl, die im März startet, 5 hochkarätige Unterhaltungsperlen herausgesucht, auf die wir uns ganz besonders freuen:

Creed III – Rocky’s Legacy: Ab 2. März 2023

Creed III - Finaler Trailer Deutsch

Killmonger trifft auf Kang, den Eroberer?! Falsches Filmuniversum, mit dabei in Creed III sind aber in jedem Fall die Marvel-Stars Michael B. Jordan und Jonathan Majors und auch Tessa Thompson (im MCU als Valkyrie bekannt) ist wieder mit von der Partie. Wer die Creed-Reihe kennt und liebt, der muss einfach ins Kino gehen.

65: Ab 9. März 2023

65 | Trailer deutsch

Hat schon mal einen, wenn nicht gar den kürzesten Filmtitel in diesem Monat. Adam Driver stürzt in diesem Science-Fiction-Thriller auf einem kryptischen Planeten ab und stellt fest, dass er dort so gar nicht allein ist. Von den Machern von „A Quiet Place“ – da erwarten wir uns perfekte Hochspannung.

Shazam! Fury of the Gods: Ab 16. März 2023

Shazam! Fury of the Gods - Trailer 2 Deutsch

Der wohl lustigste DC-Superheldenfilm geht in die zweite Runde. Natürlich am Start erneut Zachary Levi als Billy Batson alias Shazam. Dieses Mal gesellen sich aber noch zwei bekannte Damen hinzu – Helen Mirren als Hespera und Lucy Liu als Kalypso.

John Wick: Kapitel 4: Ab 23. März 2023

John Wick: Kapitel 4 - Trailer Deutsch

Es ist der mittlerweile vierte Auftritt von Keanu Reeves als Jonathan „John“ Wick und der dürfte erneut für mächtig Sach- und Personenschaden sorgen. Aber die Bösewichte haben es sicherlich mal wieder nicht anders verdient. Action-Kino wie aus dem Bilderbuch mit einer wundervollen Choreografie.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves: Ab 30. März 2023

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben – Trailer 2 Deutsch

Das bekannte Rollenspiel als Film? Warum nicht, auch wenn es sonst ja eher klassische Videospiele sind, die ihren Weg auf die große Leinwand finden. In der mystischen Welt begeben sich ein Dieb und eine Gruppe von Abenteurern auf eine epische Suche nach einem verlorenen Relikt. Mit dabei unter anderem Chris Pine, bekannt aus Star Trek und den zwei letzten Wonder-Woman-Verfilmungen.

Die Quintessenz: Selten gab so viele potenzielle Blockbuster wie in den nächsten Wochen. Der Kino-März hat es wirklich in sich. Wer jetzt doch noch nicht den passenden Kinofilm für sich bei unseren Empfehlungen entdeckt hat, der sollte bei den Kollegen von kino.de sich mal das gesamte Kino-Programm anschauen.

