Serien und Filme aus Südkorea genießen einen guten Ruf – frisch und innovativ kommen sie daher. Netflix gehört zu den großen Förderern und will dies mit einer neuen Serie wiederholt unter Beweis stellen. Wir müssen sagen: Der Trailer zu „Black Knight“ macht schon mal Appetit.

Netflix Facts

Kenner wussten es schon lange, einem größeren Publikum wurde dies aber erst mit dem weltweiten Netflix-Erfolg „Squid Game“ bewusst – Filme und Serien aus Südkorea sind richtig gut und kommen auch im Westen wunderbar an.

Netflix-Serie made in Südkorea: „Black Knight“ geht an den Start

Da wundert es nicht, wenn Netflix die nächsten vier Jahre circa 2,5 Milliarden US-Dollar in Inhalte aus Südkorea investieren möchte (Quelle: Deadline). Schon ab dem 12. Mai können wir uns von den ersten Früchten dieser verbindlichen Absichtserklärung überzeugen. Dann startet nämlich mit „Black Knight“ ein neuer potenzieller Hit.

Die Geschichte geht auf den Webtoon „Delivery Knight“ von Lee Yoon-kyun zurück. Wir schreiben das Jahr 2071, die koreanische Halbinsel ist inzwischen eine öde Wüste, die Menschheit dezimiert. Sogenannte „Knights“ transportieren so lebenswichtige Güter wie Sauerstoff von A nach B. Ein gefährlicher Job, denn wie üblich in einer Dystopie lauern Halsabschneider an jeder Ecke.

Im Fokus steht der „Knight“ mit dem Namen 5-8, ihn begleiten wir bei seiner aufreibenden Arbeit. Wie gut, dass er über außergewöhnliche Kampffähigkeiten verfügt – eine Legende halt.

Der Trailer schaut toll aus:

Black Knight – Offizieller Trailer (Netflix)

Lasst euch überraschen: Noch keine Kritiken vorhanden

Über die Qualität der Produktion lässt sich noch nicht viel sagen, da alle 6 Folgen erst am 12. Mai auf Netflix veröffentlicht werden (bei Netflix ansehen). Allerdings hinterlässt der von Netflix veröffentlichte Trailer einen guten Eindruck. Für deutsche Zuschauer wichtig: Eine Synchronisation wird direkt zur Verfügung stehen.

So oder so: „Squid Game“ war erst der Anfang und der Streaming-Anbieter lässt nicht nach auf der Suche nach dem neuesten Hit aus Südkorea. Reinschauen könnte sich lohnen. In wenigen Tagen dürfen wir uns jedenfalls selbst davon überzeugen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.