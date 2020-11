Auch bei Xiaomi stehen die Zeichen auf Black Friday. Zum Shopping-Event hat der chinesische Hersteller jetzt eine verrückte Aktion ins Leben gerufen, bei der Käufer den Preis für ihr Smartphone selbst bestimmen sollen. Xiaomi hat sich aber noch einen besonderen Clou ausgedacht.

Xiaomi Facts

Xiaomi reduziert Smartphones und bietet Auktionen an

„Das höchste Gebot gewinnt“, lautet normalerweise der Leitspruch bei Auktionen. Xiaomi dreht das Ganze aber um: Im Rahmen der „Mi Friday-Aktionswochen“ bietet das Unternehmen heute das Xiaomi Redmi 8 in der Farbe Blau an. Käufer können hier den Preis selbst bestimmen, indem sie ein Gebot abgeben. Das „niedrigste, einmalig abgegebene Gebot“, so Xiaomi in einer Pressemitteilung, soll dann den Zuschlag erhalten. Zu diesem Preis kann der entsprechende Nutzer das Gerät dann kaufen. Die einmalige Aktion findet heute, am 16. November 2020, zwischen 12:00 und 13:00 Uhr im Xiaomi-Store statt.

Darüber hinaus bietet Xiaomi ab dieser Woche Rabatte auf populäre Smartphones an. Das Xiaomi Mi 10 und Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite 5G sowie das Mi Note 10 Lite sollen im Vergleich zum UVP um bis zu 200 Euro günstiger angeboten werden. Ebenfalls reduziert werden das Poco F2 Pro, diverse Smartphones der Redmi-9-Reihe sowie das Redmi Note 8T und Redmi Note 8 Pro.

Und auch die Community kann den Preis drücken: Der Rabatt für Redmi Note 8 Pro in Orange fällt umso höher aus, je mehr Nutzer das Angebot liken. Teamgeist ist hier also gefragt. Insgesamt ist ein Rabatt von bis zu 90 Euro möglich, so Xiaomi. Diese Aktion läuft zwischen dem 17. und 20. November.

Xiaomi Mi 10 bei Amazon

Das Xiaomi Mi 10 im Video:

Lohnen sich die Angebote im Xiaomi-Store?

Ob sich die Angebote im Xiaomi-Store lohnen, hängt stark davon ab, wie hoch der Rabatt im Einzelnen ausfällt. GIGA empfiehlt auf jeden Fall den Preisvergleich, sodass man nicht auf ein vermeintliches Schnäppchen reinfällt, dass es woanders vielleicht günstiger gibt. Unschlagbar günstig dürfte aber das Redmi Note 8 Pro im Rahmen der Auktion werden. Die „Mi Friday-Aktionswochen“ beginnen heute und dauern bis einschließlich 27. November. Nähere Informationen zu den Angeboten und Aktionen will Xiaomi ab dem 23. November bekanntgeben.