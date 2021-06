Samsung hat ein experimentelles OLED-Display gezeigt, das sich äußerst flexibel in der Anwendung gibt. Das Display besitzt eine Dehnbarkeit von 30 Prozent und kann so zum Beispiel von Patienten am Arm getragen werden. Samsung sieht Einsatzmöglichkeiten bei der Messung des Blutdrucks – vielleicht sehen wir die Technik aber auch bei Smartwatches.

Samsung präsentiert dehnbares OLED-Display

Das Samsung Advanced Institute of Technology hat ein flexibel dehnbares OLED-Display vorgestellt. Bei dem Prototyp handelt es sich um einen kleinen Bildschirm, der eine Dehnbarkeit von bis zu 30 Prozent im Vergleich zum ursprünglichen Zustand besitzt. Insbesondere im medizinischen Bereich sieht Samsung Einsatzmöglichkeiten.

Um die Fähigkeiten des dehnbaren Displays zu unterstreichen, hat Samsung es mit einem Blutdruckmessgerät verbunden. Das kann von Patienten an der Innenfläche des Arms getragen werden, ohne die Bewegungsfreiheit zu stark einzuschränken. Das erste Modell kommt nur auf einen Durchmesser von wenigen Zentimetern und ist etwa so groß wie ein Pflaster.

So sieht das experimentelle OLED-Display aus:

Beim Basismaterial hat man sich für Elastomere entschieden, die chemisch weiterentwickelt wurden, um gegen Hitze unempfindlich zu sein. Neben einer besseren Tragbarkeit sieht Samsung noch weitere Vorteile: Dem Konzern zufolge wird der Herzschlag um den Faktor 2,4 stärker und zudem genauer gemessen, als es bei herkömmlichen Lösungen der Fall ist. Bedingt durch die Bauart kann sich der Sensor für die Blutdruckmessung auf der Haut nicht so stark bewegen.

Samsung: Kommt die dehnbare Smartwatch?

In der Ankündigung der Technologie weist Samsung darauf hin, dass es sich bei der jetzt präsentierten Lösung lediglich um einen Prototyp handelt. Es sei noch viel Arbeit nötig, bis dehnbare OLED-Displays auch in fertigen Produkten auftauchen. Sollte sich die Technologie beweisen, dann könnten die dehnbaren Displays vielleicht irgendwann mal bei Smartwatches zum Einsatz kommen, wo sie für ein angenehmeres Tragegefühl sorgen.