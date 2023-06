Nach mehrmaliger Verschiebung soll Starfield am 6. September 2023 endlich für die Xbox und den PC erscheinen. Viele Fans können den Release kaum noch erwarten und haben sich das Sci-Fi-Epos bereits vorgestellt – sowohl digital als auch in physischer Version. Ein Twitter-Statement des Bethesda-Supports legte jedoch kurzzeitig nahe, dass selbst der physischen Version von Starfield nur ein Spiel-Code beiliegt. Die Verwirrung der Spieler ist groß, doch Bethesdas Webseite lässt keine Fragen offen.

Starfield Facts

Starfield nur digital? Twitter-Statement verwirrt Fans

Der Aufschrei in der Starfield-Community war groß, als der Twitter-Account des Bethesda Supports erklärte, dass selbst physischen Versionen des Spiels lediglich ein Code für den digitalen Download beiliegen würde – ganz egal, ob Spieler sich Starfield für die Xbox oder den PC kaufen:

Der Tweet wurde jedoch kurz danach wieder gelöscht. Hat sich Bethesda verplappert und fürchtet nun, dass ein Teil der Vorbesteller seinen Kauf storniert? Oder handelt es sich hierbei lediglich um ein großes Missverständnis?

Erst vor Kurzem hat Bethesda ein langes Deepdive-Video veröffentlicht, das Starfield im Detail vorstellt:

Starfield – Gameplay-Deepdive

Bethesda bestätigt: Starfield erscheint auf Disc – mit Einschränkungen

Ein Statement seitens Bethesda gab es seit diesem Vorfall zwar nicht, doch wer einen Blick auf die Starfield-Webseite wirft, auf der alle Vorbesteller-Boni aufgelistet sind, wird feststellen, dass diese Frage von offizieller Seite aus schon am 11. Juni 2023 geklärt wurde. Im Textabschnitt für die Standard Edition findet sich folgender Absatz:

„Starfield Standard Edition ist im Xbox Game Pass enthalten. Die Spiel-Disc ist bei physischen Käufen der Xbox Standard Edition enthalten. Ein Spiel-Code ist bei physischen Käufen der PC Standard Edition enthalten.“

Wer also die physische Standard Edition von Starfield für die Xbox vorbestellt hat, wird auch eine Disc in seiner Schachtel vorfinden. PC-Spieler hingegen müssen sich mit einem Spiel-Code zufriedengeben.

Die Premium Edition wird rein digital verkauft, hier ist also keine Disc enthalten. Lediglich das Upgrade für die Premium Edition gibt es auch in physischer Form. Da in dieser jedoch das Spiel nicht zum Lieferumfang gehört, gibt es auch hier keine Disc für Xbox-Spieler – lediglich ein leeres Steelbook Case.

Und wie sieht es mit der noch teureren physischen Constellation Edition aus? Zwar beinhaltet auch diese neben diversen anderen Goodies das Steelbook Case, eine Disc ist darin aber ebenfalls nicht zu finden. Auch hier liegt lediglich ein Spiel-Code bei.

Mit anderen Worten: Wer um jeden Preis Starfield für die Xbox auf Disc haben möchte, muss definitiv zur Standard Edition greifen (bei Amazon anschauen). PC-Spieler hingegen haben gar keine Chance, eine echte physische Version des Spiels zu ergattern.

Starfield (Standard-Edition) [Xbox Series X] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.06.2023 08:58 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.