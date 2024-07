Verwirrung um drittes Galaxy S25: Samsung soll sich schon lange festgelegt haben

Samsung bietet seine S-Klasse-Smartphones bereits seit längerer Zeit in drei Versionen an. Meist kommt später noch eine „Fan Edition“ mit abgespeckten Spezifikationen auf den Markt. Mit dem Galaxy S25 soll sich das im kommenden Jahr ändern. Samsung soll auf eines der Galaxy-S25-Modelle verzichten. Dieses verkauft sich seit langer Zeit am schlechtesten. Eine andere Quelle behauptet nun das Gegenteil.

Samsung Galaxy S25 ohne Plus-Modell?

Originalartikel vom 3. Juli 2024:

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass Samsung bei den Galaxy-Tab-S10-Tablets auf die normale Version verzichten soll. Es würde also nur ein Galaxy S10 Plus und Galaxy S10 Ultra mit größeren Displays geben. Nun wurde bekannt, dass Samsung nicht nur bei den Tablets die Sense ansetzt, sondern auch bei den Galaxy-S25-Smartphones. Laut AndroidHeadlines will Samsung dem Galaxy S24 Plus keinen Nachfolger mehr spendieren.

Wenn Samsung Anfang 2025 also seine neuen Smartphones vorstellt, würde es nur noch das Galaxy S25 und Galaxy S25 Ultra geben. Das Handy in der Mitte würde fehlen. Vermissen würden es wohl nur die Wenigsten, denn das Plus-Modell hat sich seit Jahren am schlechtesten verkauft. Das Problem war aber hausgemacht, denn Samsung hat die normalen S-Klasse-Handys massiv beschnitten und so das Interesse auf das Ultra-Modell gelenkt.

Genau das hat auch funktioniert, denn im vergangenen Quartal war das Galaxy S24 Ultra erstmals das beliebteste Samsung-Handy überhaupt. Danach kamen A-Klasse-Handys und das normale Galaxy S24. Es macht also durchaus Sinn für das Unternehmen das Plus-Modell zu streichen. Zukünftig würde es also das Galaxy S25, Galaxy S25 Ultra und später vielleicht ein Galaxy S25 FE geben. Dieses würde sich von der Größe zwischen den beiden Top-Handys positionieren, wäre aber deutlich günstiger.

Im Video könnt ihr euch das vermutlich letzte Plus-Modell anschauen:

Revolution?! SAMSUNG GALAXY S24 und S24 Plus (S24+) angeschaut

auf YouTube

Greifen mehr Menschen zum Samsung Galaxy S25 Ultra?

Für Samsung könnte das ein weiteres Mittel sein, um mehr Menschen zum Galaxy S25 Ultra zu leiten. Denn das Plus-Modell war zwar etwas billiger, hatte aber ein großes Display und einen großen Akku zu bieten. Zum kleineren Galaxy S25 würden die Menschen also vermutlich nicht greifen. Vielleicht verändert Samsung beim Galaxy S25 Ultra auch deswegen das Design etwas, um die Galaxy-S25-Modelle einander anzupassen. Es wird spannend sein zu sehen, ob sich dieses wilde Gerücht bestätigt.

