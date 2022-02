Die Kreditkartengesellschaft Visa hat ab März mit der „Aktion Frühling 2022“ wieder eine Cashback-Aktion geplant. Am 15.03.2022 um 14 Uhr startet die aus dem Vorjahr bereits bekannte Aktion. Was es mit der „2 Prozent Geld zurück“-Ankündigung auf sich hat, verrät GIGA in diesem Artikel.

Visa Facts

Visa Cashback-Aktion kommt im März

„Die Visa 2 % Geld-zurück-Aktion kommt!“ lässt sich auf der Aktionsseite von Visa lesen. Dabei handelt es sich um eine bekannte Aktion, die seit Jahren immer wieder auftaucht. So ist davon auszugehen, dass auch die Bedingungen dieses Jahr gleich bleiben werden: Für jegliche Kartenzahlung über die Visa-Karte gibt es 2 Prozent Cashback – ob über die Visa-Karte selbst oder durch kontaktlose Zahlungen per Google Pay, Apple Pay oder gar online, macht dabei keinen Unterschied (Quelle: Caschys Blog).

Einschränkungen gibt es dennoch: Der maximale Cashback wird wahrscheinlich wieder gedeckelt sein, in den vergangenen Aktionen lag diese Deckelung bei einem Gesamtbetrag von 50 Euro pro registriertem Teilnehmer. Außerdem gab es den Cashback auf Zahlungen mit der Visa-Karte nur bei Einkäufen bis 25 Euro. Viele kleinere Einkäufe geben also den meisten Bonus.

Visa-Karten: Kostenlos & von Stiftung Warentest empfohlen

Um an der Aktion teilzunehmen, ist eine Registrierung im Aktionszeitraum mit einer Visa-Karte notwendig. Wenn die Aktion live geht, werden wir euch über weitere Details und die genauen Bedingungen informieren. Ihr besitzt noch keine Visa-Karte? Stiftung Warentest empfiehlt unter anderem folgende Karten:

DKB Visa Card : Kreditkarte mit kostenlosem Girokonto (ohne Teilzahlung). Praktisch frei von Kosten.

: Kreditkarte mit kostenlosem Girokonto (ohne Teilzahlung). Praktisch frei von Kosten. Barclaycard Visa : Kreditkarte ohne Girokonto. Teilzahlung voreingestellt, kann aber abgewählt werden. Hohe Jahreszinsen für Teilzahlungen.

: Kreditkarte ohne Girokonto. Teilzahlung voreingestellt, kann aber abgewählt werden. Hohe Jahreszinsen für Teilzahlungen. Hanseatic Bank Genialcard (Visa): Kreditkarte ohne Girokonto. Teilzahlung voreingestellt, kann aber abgewählt werden. Hohe Jahreszinsen für Teilzahlungen.

Weitere kostenlose Kreditkarten haben wir euch hier zusammengefasst:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).