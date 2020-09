Bildquelle: GIGA

Viele Discounter wie Aldi, Lidl und Co. bieten mittlerweile attraktive Prepaid-Tarife an, die ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besitzen. Nun plant Vodafone aber eine Nachbesserung des eigenen Angebots, die in der nächsten Woche aktiv wird. GIGA hat die Details für euch.

Vodafone mit neuen Prepaid-Tarifen ab Mitte September

Bereits am 15. September möchte Vodafone seine Prepaid-Tarife CallYa aufbessern. Demnach bekommen die Kunden mehr LTE-Datenvolumen ohne Aufpreis und die Möglichkeit, das 5G-Netz zu nutzen. Letzteres muss man aber mit 2,99 Euro extra bezahlen – berichtet Teltarif. Für 9,99 Euro alle vier Wochen gibt es nun 3 statt 2,5 GB, 200 Minuten oder SMS sowie kostenloses EU-Roaming. Angeblich hat Vodafone vorab prüfen lassen, wie viel LTE-Datenvolumen die Kunden zu dem Preis erwarten. Zur Wahl standen 3, 4 und 5 GB. Im Endeffekt hat man sich für 3 GB entschieden. Mit 4 GB wäre der Tarif sicher noch attraktiver.

Wer mehr LTE-Datenvolumen haben will, muss bei Vodafone natürlich etwas mehr bezahlen. So kosten 5 GB mit 500 Freiminuten oder SMS dann 14,99 Euro und 7 GB mit Allnet-Flat 19,99 Euro. Alle CallYa-Tarife können auf die maximale Geschwindigkeit von 500 MBit/s zugreifen, wenn es das Netz bei euch zulässt. Ob man die 5G-Option wie bei der Telekom für einige Wochen kostenlos testen kann, ist aktuell nicht bekannt. Bestandskunden werden mit der Zeit kostenlos hochgestuft und profitieren von den Änderungen automatisch.

Vodafone-Prepaid bei Lidl

Vodafone-Prepaid als Ersatz für normalen Vertrag?

Vodafone hatte die Chance eine kleine Prepaid-Revolution anzustoßen, indem man dem kleinsten Tarif 4 GB Datenvolumen und eine Allnet-Flat spendiert hätte. Dann noch 5G kostenlos dazu und wir hätten den perfekten Tarif. So wird das Vodafone-Prepaid-Angebot zwar interessant für alle, die die volle Geschwindigkeit des Netzes auskosten wollen, aber Lidl bietet für 7,99 Euro ein deutlich besseres Paket mit Allnet-Flat und arbeitet auch im Vodafone-Netz.