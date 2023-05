Durch Umbauarbeiten und technische Probleme kommt es bei Vodafone auch heute zu Störungen. GIGA hält die Probleme im Blick und erklärt, warum ein aktuelles „Vodafone-Down“ euch betreffen kann und welche Dienste Störungen haben.

Vodafone Facts

Vodafone bietet verschiedene Dienste an und ob es dort zu Störungen kommt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Wartungsarbeiten oder Beschädigungen an Leitungen können dazu führen, dass es bei Vodafone im Mobilfunk, Festnetz oder beim TV-Empfang zu Störungen kommt. Was euch aktuell erwartet, erfahrt ihr hier.

Aktuelle Vodafone-Störungen und Ausfälle

Unabhängig von unerwarteten Problemen kommt es aufgrund von Wartungsarbeiten zu angekündigten Aussetzern. Hier sind aktuell und möglicherweise auch in den nächsten Tagen Probleme zu erwarten:

Datum Orte Gestörte Dienste Grund / Status 9.5. bundesweit Probleme mit GigaTV + GigaTV App. unbekannt / behoben 9.5. bundesweit Störungen in „MeinVodafone“: Teilweise werden Verträge als gekündigt angezeigt. unbekannt / in Arbeit 3.5. Mülheim a.d.R. Mobil: Internet & Telefonie unbekannt / behoben 3.5. Raum München + Umgebung Kabel: Probleme mit Telefon, Internet & TV unbekannt / behoben 3.5. Bonn Störung von Internet & TV / Router oder Receiver 5 Minuten vom Strom trennen. nach Wartungsarbeiten / behoben 28.4. NRW, Hessen, Baden-Württemberg Kabel: Probleme mit Telefon, Internet & TV / Empfehlung: Router einige Zeit vom Strom trennen und dann neustarten. unbekannt / behoben 28.4. Leer DSL & Kabel: Probleme mit Telefon, Internet & TV unbekannt / behoben 27.4. Nürnberg Kabel: Internetprobleme / Mögl. Abhilfe: Neustart des Kabelrouters unbekannt / behoben

Das sind bekannte Vodafone-Störungen, an denen bereits gearbeitet wird. Bei Wartungsarbeiten kann es vorkommen, dass diese länger als geplant dauern. Wenn also für den heutigen Tag solche Arbeiten gemeldet wurden, bestehen diese möglicherweise auch morgen noch. Aus diesem Grund seht ihr hier nun immer die Meldungen einer zurückliegenden Woche.

Probleme mit dem Internet? Was ihr machen könnt, um der Ursache auf den Grund zu gehen, erfahrt ihr im Video:

Internet weg? Das solltest du jetzt machen! Abonniere uns

auf YouTube

Wo erfahrt ihr mehr über Vodafone-Probleme?

Auf der Vodafone-Facebook-Seite findet Berichte zu Störungen und könnt auch unbekannte Probleme melden.

Auf der Service-Seite von Vodafone bei Twitter könnt ihr Kontakt mit dem Support aufnehmen.

Telefonisch erreicht ihr Vodafone über 0800 1721212 oder die 1212 aus dem Vodafone-Netz .

oder die . Falls ihr noch ins Internet kommt, könnt ihr auch das Vodafone-Kontaktformular zur Meldung der Probleme nutzen.

Aktuelle Störungen listet Vodafone außerdem unter der Adresse vod.af/AktuelleStörung auf.

In der Regel könnt ihr aber nicht viel tun, als einfach abzuwarten und immer wieder mal zu probieren, ob es endlich geht. Also: Nicht aufregen! Tief einatmen und … weiterleben.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.