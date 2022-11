Die drei deutschen Netzbetreiber liefern sich jedes Jahr ein Rennen um das beste Netz für ihre Kunden. Der praktisch ewige Sieger dabei ist die Telekom. Doch endlich wird es mal so richtig knapp. Die Bonner können sich bald nicht mehr auf ihren Lorbeeren ausruhen.

Bestes deutsches Mobilfunknetz: Telekom holt wieder den Sieg – aber knapp

Die Telekom hat weiterhin das beste Mobilfunknetz in Deutschland. Der Platzhirsch kann sich den Sieg gegen die Konkurrenten Vodafone und Telefónica/o2 für 2022 erneut sichern. War die Frage nach dem besten Netz lange Zeit glasklar, wird das Rennen inzwischen aber deutlich enger. Die Telekom erreicht eine Gesamtnote von 1,3 und liegt damit nur um eine Nachkommastelle vor dem Zweitplatzierten Vodafone (1,4).

o2 hingegen muss noch etwas Lehrgeld zahlen und liegt mit einem deutlicheren Abstand von 1,7 in der Gesamtwertung auf dem letzten Platz. Das hat der Chip-Netztest in Zusammenarbeit mit den Analyseexperten von Net Check ergeben, der GIGA vorliegt. Für den Test hat man drei Ober-Kategorien untersucht: Internet (zu 50 Prozent in der Gesamtwertung), Telefonie (25 Prozent) und Verfügbarkeit (25 Prozent). Außerdem wurden speziell die 4G- und 5G-Netze der Provider verglichen.

Besonders im Zukunftsnetz 5G hat die Telekom stark performt. Mit einer Wertung von 1,1 liefert der ehemalige Staatskonzern ein fast perfektes Ergebnis ab. Die Führung zeigt sich beispielsweise im Geschwindigkeitsvorsprung: Die besten 10 Prozent der Downloads mit einem 5G-fähigen Smartphone erreichten im Telekom-Netz mehr als 661,2 MBit/s. Vodafone auf Platz 2 schafft nur über 386,7 MBit/s und o2 287,4 MBit/s. Die oberen 10 Prozent der Wertung sollen die Netze in bester Verfassung widerspiegeln.

Auch am unteren Ende holt sich die Telekom den Achtungserfolg: Die langsamsten 10 Prozent fallen unter 42,4 MBit/s. Bei Vodafone müssen sie mit unter 23,9 MBit/s, bei o2 sogar mit weniger als 12,5 MBit/s auskommen. Außerdem lohnt bei der Telekom ein 5G-Tarif am ehesten, weil hier die Datenraten deutlich besser sind als im LTE-Netz. Für Vodafone-Kunden lohnt der Wechsel zu 5G am wenigsten.

Smartphone im Zug: Vodafone, o2 und Telekom enttäuschen durch die Bank

In einer Kategorie haben allerdings alle Provider wieder einmal Nachholbedarf bewiesen: Telekom (2,3), Vodafone (2,8) und o2 (3,4) erhalten deutlich schlechtere Noten für die Netzqualität in Fernzügen als in der Gesamtwertung. Teilweise sind die ermittelten Werte Chip zufolge sogar schlechter als im vorigen Vergleich. Weil auf anderen Strecken getestet wurde, sei hier aber keine direkte Vergleichbarkeit gegeben.

Für die Netzvergleich haben Chip und Net Check sowohl eigene Tests mit mehreren Smartphones durchgeführt als auch auf Daten zurückgegriffen, die von mehreren Millionen Handynutzern bereitgestellt wurden. Laut eigenen Angaben ist es der ausführlichste Test der deutschen Mobilfunknetze.