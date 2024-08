Vom SAW-Schöpfer: Dieser düstere Thriller ist viel zu unbekannt

Wer auf düstere Sci-Fi-Thriller steht, der muss Upgrade kennen. Der kleine, aber feine Streifen ist eine echte Genre-Perle und viel zu unbekannt.

Düster und brutal: Upgrade ist ein Muss für Filmfans

Oftmals sind es die kleinen Filme, die Erwartungen übertreffen und die man schnell ins Herz schließt. Ein solcher Film ist Upgrade aus dem Jahr 2018.

Der Film spielt in der nahen Zukunft und handelt von einem querschnittsgelähmten Mann, der durch einen experimentellen Eingriff übermenschliche Kräfte erlangt. Mit seinen neuen Fähigkeiten will er dann Rache an den Mördern seiner Frau nehmen. Und vielmehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Gebt euch stattdessen den offiziellen Trailer:

Upgrade (2018) | Trailer

Der düstere Film von Regisseur Leigh Whannell (SAW) ähnelt der Origin Story eines Superhelden und kombiniert das mit den Aspekten eines Horror- und Thriller-Films. Das Ergebnis ist ein derber Knaller, der viel zu wenig Aufmerksamkeit genießt.

Dabei ist Upgrade ein handfester Kritikerliebling: 88 Prozent aller Reviews empfehlen den Streifen weiter. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Upgrade ist teils Black Mirror, teils Ex-Machina und teils Hardcore Henry. Der Film ist ein Science-Fiction-Horror-Pastiche, das schlauer ist, als es zunächst aussieht und seinen Ehrgeiz mit B-Movie-Thrills garniert. (Quelle: Detroit News)

Amazon-Deal: Kleiner Preis, großer Film

Falls ihr jetzt Bock auf den Film habt, dann habt ihr Glück. Über Amazon bekommt ihr die Blu-ray von Upgrade gerade für 5,90 Euro. Das Angebot ist allerdings zeitlich begrenzt. Ihr solltet euch also schnell entscheiden.

Upgrade [Blu-ray] Der Sci-fi Thriller "Upgrade" ist eine actiongeladene, schonungslose Zukunftsvision des Produzenten von "Get Out" und "The Purge" in Zusammenarbeit mit dem Macher von "Saw" und "Insidious". Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2024 15:35 Uhr

Bei Netflix und Co. steht der Film aktuell nicht zur Verfügung. Ihr könnt euch Upgrade aber auch über Amazon Prime Video für 3,99 Euro ausleihen. So oder so, der Film lohnt sich. Dafür spricht auch der IMDb-Score: 7,5 von 10 möglichen Punkten. (Quelle: IMDb)