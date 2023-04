Seit Jahrzehnten begleiten uns Strichcodes auf Produkten beim Einkaufen. Bis zum Jahr 2027 soll sich das ändern: Die vertrauten Codes sollen nach fast 50 Jahren durch eine neue Variante abgelöst werden. Verbraucher sollen durch die 2D-Barcodes viel mehr Informationen über Produkte erhalten.

2D-Barcode statt Strichcode: Kunden müssen sich umstellen

Nach fast 50 Jahren hat der gute alte Strichcode auf Produkten so langsam ausgedient. Er soll bis zum Jahr 2027 durch eine leistungsstärkere Variante ersetzt werden, die mit Hintergrundinfos ausgestattet ist. Diese sollen einerseits den Händlern, aber auch den Verbrauchern helfen. Schon rein optisch ergibt sich ein großer Unterschied, denn bei den 2D-Barcodes handelt es sich um QR-Codes.

Im Gegensatz zum einfachen Strichcode wird der neue Strichcode online-fähig sein. Kunden selbst können sie noch vor dem Kauf einscannen, um eine Vielzahl an Hintergrundinfos zu erhalten. Dazu könnte zum Beispiel bei einem Kleidungsstück der Hinweis sein, in welcher Fabrik es genäht wurde. Bei Lebensmitteln könnten Kunden einsehen, auf welchem Feld die Zutaten angebaut wurden.

Auch ist geplant, diverse Infos rund um Nachhaltigkeit über die 2D-Barcodes abrufbar zu machen. Diese können sich auf das jeweilige Produkt, aber auch auf den Hersteller beziehen. Informationen darüber, wie das Produkt recycelt werden kann, könnten ebenfalls bereitstehen. Eine App von Drittanbietern wird so nicht mehr benötigt.

Bei elektronischen Geräten könnten die neuen Codes unter anderem den einfachen Zugriff auf Bedienungsanleitungen ermöglichen und Kontaktinformationen zum Hersteller anführen (Quelle: Axios).

Mit diesen Tipps und Tricks zahlt ihr im Supermarkt weniger:

Günstiger einkaufen im Supermarkt – mit diesen 5 Spar-Tipps Abonniere uns

auf YouTube

Neue Barcodes: Umstellung bis 2027

Der Plan sieht vor, dass bis zum Jahr 2027 die weltweite Umstellung auf 2D-Barcodes vollzogen sein wird. Auch in deutschen Supermärkten soll der bekannte Strichcode bis dahin verschwinden. In den USA hat Puma als erste Marke angekündigt, mit der Umstellung beginnen zu wollen. In Australien, Neuseeland und Japan sind sie teils schon im Einsatz.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.