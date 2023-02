Das DC-Universum stellt sich filmtechnisch neu auf und kündigt dazu passend 10 neue Projekte an. Wir nutzen den Anlass und stellen euch die besten Videospiele mit DC-Lizenz vor.

Das sind die besten DC-Games

Während das Marvel Cinematic Universum, meistens nur MCU genannt, bereits seit 2008 eine klare Linie fährt, herrscht bei Erzrivale DC ein ständiges Auf- und Ab. Das soll sich nun ändern!

Unter der kreativen Führung von Regisseur und Autor James Gunn (Guardians of the Galaxy) bekommt der DC-Kosmos einen filmischen Reboot spendiert.

Falls ihr mehr dazu wissen wollt, dann klickt euch in die Übersicht von unseren Kollegen bei Kino.de – dort erfahrt ihr auf welche Filme und Serien sich Comic-Fans in den nächsten Jahren freuen können:

Wir machen indessen mit den besten DC-Videospielen weiter! Denn natürlich sind im Laufe der Zeit diverse Videospiele zu Batman, Superman und anderen Helden der Justice League erschienen.

Den Anfang macht:

Batman: Arkham City

Die Arkham-Spiele sind echte Kritiker- und Fan-Lieblinge und gelten zusammen mit Marvel's Spider-Man als die besten Comic-Videospiele überhaupt. Besonders beliebt unter Fans ist dabei aber vor allem Batman: Arkham City, welches 2011 für die PS3, die Xbox 360 und den PC erschien. Dafür spricht auch der extrem hohe Score von 96 Prozent auf Metacritic.

Inzwischen gibt es aber auch einen verbesserten Port für die Last-Gen-Konsolen:

Batman: Return to Arkham - [PlayStation 4] Warner

Batman: The Telltale Series

Wer Batman liebt, aber mit der Open World der Arkham-Reihe nichts anfangen kann, für den sind die beiden Batman-Spiele von Telltale eine klare Empfehlung. Hier liegt der Fokus klar auf der Story und den Entscheidungen, die ihr als Spieler trefft, um den Ausgang der Handlung zu beeinflussen. Die interaktiven Filme gibt es unter anderem für die PlayStation 4 auf Amazon:

Batman: The Telltale Series [PlayStation 4] Warner Bros.

Injustice 2

Was passiert, wenn die Macher von Mortal Kombat ein Beat 'em Up mit DC-Lizenz entwickeln? Die Antwort hört auf den Namen Injustice 2. Das Prügelspiel wurde 2017 veröffentlicht und lässt diverse Helden und Schurken gegeneinander antreten. Die famose Grafik, der große Umfang und die spektakulären Finisher brachten dem Spiel eine saftige 87 auf Metacritic ein.

Injustice 2 - Legendary Edition - [PlayStation 4] Warner Bros.

The Wolf Among Us

Das wissen viele vermutlich gar nicht, aber auch The Wolf Among Us gehört zum DC-Universum. In der Rolle von Bigby Wolf müsst ihr einen Kriminallfall lösen. Der Clou: Die Welt basiert auf den Märchen der Gebrüder Grimm und transportiert die Fabelwesen in unsere moderne Zeit. Übrigens: Teil 2 soll noch in diesem Jahr erscheinen! Ein guter Zeitpunkt um den Vorgänger nachzuholen:

The Wolf Among Us - [Playstation 4] Telltale Games

Lego DC Super-Villains

Auch für die jüngsten Comic-Fans gibt es eine Reihe toller DC-Spiele. Dazu zählen vor allem die Lego-Spiele rund um Batman. Eine besondere Stellung nimmt hier aber das Game Lego DC Super-Villians ein. Der Name verrät es bereits, aber hier spielt ihr nicht die Helden, sondern die Schurken von Gotham und Metropolis. Ansonsten erwartet euch der typische Lego-Charme und ganz viel Sammelkram:

LEGO - DC Super-Villians - [PlayStation 4] Warner Bros. Entertainment

DC Universe Online

Ja, DC Universe Online ist etwas in die Tage gekommen. Aber das MMO läuft nach wie vor und erhält sogar immer noch Updates. Ende Oktober 2022 erschien zum Beispiel neuer Content rund um Black Adam – passend zum Kinofilm mit The Rock. Da das Spiel Free to Play ist, lohnt sich ein Blick aber ohne Frage. Kostet ja nichts!

DC Universe™ Online Dimensional Ink Games

