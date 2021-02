Es gibt Neuigkeiten zu einer bereits vermuteten Live-Action-Serie, die auf einer Kult-Spielereihe von PlayStation basiert. Daran sollen jetzt niemand Geringeres als die viel gelobten Macher von Deadpool und Zombieland arbeiten.

Twisted Metal Facts

Sony arbeitet neben The Last of Us an weiterer Spieleadaption

Wie Variety berichtet, arbeiten Sony Pictures Television und PlayStation Productions an einer Serie, die auf der beliebten Spielereihe Twisted Metal basiert. Erstmalig erschien das Destruction-Rennspiel im Jahr 1995 auf der ersten PlayStation und blickt mittlerweile auf viele Ableger zurück.

2019 habe Sony das erste Mal Interesse an einer Umsetzung der Serie bekundet und gibt nun neue Details zur kommenden Adaption preis. Die Serie werde als Action-Comedy beschrieben und habe mit den Machern von Deadpool und Zombieland definitiv die richtigen Schreiber dafür an Bord.

Worum wird es in der Twisted-Metal-Serie gehen?

Das derbe Twisted Metal ist nicht gerade für seine tiefgreifende Story bekannt, nach ersten Beschreibungen klingt die Serie aber recht vielversprechend. Demnach handelt die Serie von einem gesprächigen Außenseiter, der mit Aussicht auf ein besseres Leben eine mysteriöse Lieferung quer durch eine post-apokalyptische Welt transportieren soll.

Zusammen mit einem schießwütigen Autodieb muss sich der Protagonist wahnsinnigen Plünderern und ihren zerstörerischen Vehikeln stellen. Darunter auch dem ikonischen und bekannten Eiswagen samt seinem durchgedrehten Fahrer namens Sweet Tooth.

Neben der „The Last of Us“-Adaption ist das die zweite Serie aus dem Hause Sony und reiht sich damit ein in eine lange Liste von bereits erschienenen und noch zu erwartenden Spieleadaptionen:

Mit den Deadpool-Machern an Bord dürfte bei der kommenden Twisted-Metal-Serie alles glatt laufen. Wir stellen uns eine rasante Action im Stile von Mad Max: Fury Road, gepaart mit dem Humor von Zombieland, vor. Diese Serie wollen wir sehen. Was sagt ihr zu der Twisted-Metal-Serie? Wird das gut, oder glaubt ihr das wird ein Reinfall?

