Von Shazam! zu Rapunzel: Dieser Schauspieler wünscht sich Disney-Hauptrolle

Wie bereits seit längerem vermutet, scheint Disney unter anderem eine Realverfilmung von „Rapunzel – neu verföhnt“ zu planen. Schauspieler Zachary Levi Pugh, der besonders aus „Shazam!“ bekannt ist, könnte sich eine Rolle darin gut vorstellen.

Ein zweites Mal Flynn Rider: Bekommt Zachary Levi die Rolle?

Schon im Original von 2010 hat der Schauspieler Zachary Levi Pugh den tollpatschigen Dieb Flynn Rider verkörpert, der Rapunzel mehr oder weniger rettet. Allerdings lediglich stimmlich. Für ein eventuelles Remake könnte er sich vorstellen, noch einmal in diese Rolle zu schlüpfen und diesmal nicht nur als Synchronsprecher, sondern als Darsteller.

Ob er dafür tatsächlich die richtige Wahl ist, bleibt fraglich. Gerüchten zufolge soll für die Rolle der Rapunzel die britische Schauspielerin Florence Pugh in Frage kommen. (Quelle: MovieWeb.com) Die beiden Schauspieler sind im Übrigen nicht verwandt. Allerdings besteht ein dezenter Altersunterschied zwischen der 27-jährigen Florence und dem 42-jährigen Zachary. Vermutlich wird Disney daher aufgrund der Vorlage eher einen jüngeren Partner für ihre Protagonistin suchen.

Gastauftritte sind nicht ausgeschlossen

Es wäre vermutlich etwas seltsam, wenn sich Zachary Levi in der Realverfilmung von Rapunzel wiederfinden würde, bei seiner damaligen Schauspiel-Partnerin Mandy Moore allerdings nicht. Diese hat ihre Stimme im Original der Hauptfigur Rapunzel geliehen. Gastauftritte ursprünglicher Synchronsprecher hingegen sind keine Seltenheit. So ist beispielweise die Mulan-Sprecherin Ming-Na Wen in der Realverfilmung des gleichnamigen Films in einer kurzen Szene am Ende aufgetaucht.

Fernab aller Spekulationen fehlt allerdings noch immer die offizielle Bestätigung des Rapunzel-Remakes. Zwar existieren Gerüchte aus Insider-Quellen dazu bereits seit einer längeren Zeit und es würde sich sicherlich sehr rentieren, doch von Disneys Seite aus gibt es dazu nach wie vor keine Absegnung. Daher dürft ihr gespannt darauf sein, ob ihr den ehemaligen Shazam!-Schauspieler in einem künftigen Rapunzel-Realfilm wiedersehen werdet.

