Von Skyrim gelernt? Starfield-Spieler testen die Grenzen des RPGs

Nach jahrelanger Wartezeit können Spieler endlich spannende Abenteuer in einem neuen Bethesda-RPG beginnen. Starfield spielt dabei zwischen den Sternen. Doch ist die Technologie der Zukunft gut genug, um die verrückten Pläne der Fans auszuhalten?

Starfield-Fan wagt das Kartoffel-Experiment

RPG-Fans können sich auf ein neues Abenteuer stürzen. Starfield will euch dabei die Freiheit bieten, ein ganz eigenes Leben im All zu beginnen. Werdet ihr Forscher, Weltraumpolizist oder doch Pirat? Einige Fans versuchen allerdings Entwickler Bethesda mit verrückten Experimenten auf die Probe zu stellen.

Reddit-Nutzer Moozipan macht den Anfang mit einer ganz besonderen Fracht. Sein Video zeigt, wie er einen kompletten Raum seines Schiffs mit Kartoffeln füllt. Die Spiel-Physik von Starfield kommt damit auch wunderbar klar. In The Elder Scrolls 5: Skyrim hätte ein ähnliches Experiment wohl dazu geführt, dass der Kartoffelberg einfach explodiert.

Der beste Dieb in Starfield kommt mit dem Wäschekorb zur Arbeit

Für virtuelle Verbrecher scheint sich im Vergleich zu Skyrim allerdings nicht viel getan zu haben. Natürlich könnt ihr nicht einfach Diebesgut vor den Augen der Besitzer in eure Taschen packen. Reddit-Nutzer MrJsingh zeigt also, was getan werden muss. Er schiebt die Beute einfach in einen Wäschekorb, trägt diesen hinter die nächste Ecke und packt sie dann ein. In Skyrim hätte er dafür einfach einen Eimer über den Kopf der Person stülpen können. Viele Händler wurden auf diese Weise ausgeraubt.

Spieler tricksen Starfield aus

Es ist Tradition für Bethesda-Spiele, diese besonderen Eigenheiten zu haben, mit denen die Fans das Spiel selbst austricksen können. In einigen Fällen sollten die Entwickler allerdings noch etwas nachhelfen. So hat ein Fan jetzt ein Raumschiff entworfen, mit dem er vollkommen unverwundbar ist. Starfield scheint also in einigen Aspekten von Skyrim und anderen Bethesda-Spielen gelernt zu haben, während andere immer noch genauso sind wie früher.

