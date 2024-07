Von wegen PS5-Killer: Gaming bei Apple ist ein Mega-Flop

Apple will mit dem iPhone 15 eine Alternative zu den großen Gaming-Konsolen schaffen. Jetzt wird klar, dass sich die PS5 und Xbox Series X|S keine Sorgen machen müssen. Apple hat zwar gute Spiele, doch niemand will sie kaufen.

Apples Konsolen-Killer ist ein Mega-Flop

Die leistungsstärksten Gaming-Konsolen heißen auch in dieser Generation wieder PlayStation und Xbox. Im September 2023 hat Apple noch übermütig angekündigt, am bestehenden Kräfteverhältnis rütteln zu wollen. Das iPhone 15 Pro sollte „die beste Gaming-Konsole“ werden.

Anzeige

Jetzt wissen wir, dass aus dem Konsolen-Killer iPhone so schnell nichts wird. Apple hat sich zwar AAA-Knaller wie Resident Evil 7 geschnappt, doch die will keiner spielen. Laut Appmagic und MobileGamer.biz wurde das Horror-Game für iOS seit dem Release am 2. Juli nur 83.000 Mal heruntergeladen. Noch schlimmer sieht es bei der Anzahl der Nutzer aus, die tatsächlich Geld ausgegeben haben.

Weniger als 2.000 Kunden sollen die 20 Dollar bezahlt haben, um die Vollversion freizuschalten. Nach dem Abzug der 30 Prozent, die Apple als Tribut verlangt, habe Capcom insgesamt mickrige 28.140 Dollar verdient. Resident Evil 7 ist kein Einzelfall. MobileGamer.biz führt weiter aus, dass auch Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil Village, Resident Evil 4 und Death Stranding auf iOS-Geräten gefloppt sind (Quelle: MobileGamer.biz).

Anzeige

So stellt Apple das iPhone 15 Pro vor:

iPhone 15 Pro – Apple-Infovideo

Ist AAA-Gaming auf dem iPhone zum Scheitern verurteilt?

Apple bietet große Spiele wie Assassin’s Creed und Resident Evil aktuell nur für das iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max sowie für iPads mit mindestens einem M1-Chip an. Die kleinere Zielgruppe ist also ein möglicher Grund für die niedrigen Verkaufszahlen. Dazu kommen die Preise, die im Vergleich mit anderen Spielen auf Mobile-Geräten wesentlich teurer ausfallen.

Anzeige

Selbst Apple empfiehlt, einen Controller anstelle der Touch-Steuerung zu verwenden. Unter diesen Umständen wird auch Gaming unterwegs mühselig – und das sollte ja eigentlich die große Stärke des iPhones sein. Letztendlich bleiben nur wenige Gründe übrig, warum man AAA-Spiele ausgerechnet auf dem Handy zocken sollte. Auch ein so gutes Horrorspiel wie Resident Evil 7 ist auf einem kleinen Bildschirm in der U-Bahn einfach nicht mehr gruselig. Immerhin kann Apple die Spiele noch nutzen, um mit der Power der Apple-Hardware anzugeben.

Mobile-Games können auch richtig erfolgreich sein:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.