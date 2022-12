Diablo 4 ist endlich in greifbare Nähe. Publisher Blizzard bereitet sich auf den Release vor, indem er einen ganzen Haufen an verschiedenen Editionen mit zahlreichen Extras vorstellt. Wenn ihr hier nicht aufpasst, steht ihr am Ende allerdings ohne Spiel da.

Diablo 4: Sammlerbox kommt ohne Spiel

Nach jahrelanger Wartezeit hat Diablo 4 jetzt einen offiziellen Release-Termin. Am 6. Juni 2023 könnt ihr euch wieder in die düstere Fantasy-Welt stürzen und dabei jede Menge looten. Davor müsst ihr euch allerdings entscheiden, welche Version des Action-Rollenspiels ihr euch kauft.

Blizzard scheut sich hier nicht davor, gleich mehrere Versionen von Diablo 4 vorzustellen. Allerdings müsst ihr hier gut aufpassen. Der schick aussehenden Sammlerbox für 97 US-Dollar fehlt nämlich etwas Wichtiges: Das Spiel selbst. Die Box ist also vor allem für Sammler, die wirklich alles, was mit Diablo 4 zu tun hat, besitzen müssen. Ab dem 15. Dezember könnt ihr die Box im Blizzard Gear Store kaufen. Allerdings ist nur eine begrenzte Anzahl verfügbar (Quelle: Blizzard).

Die Sammlerbox für Diablo 4 enthält die folgenden Inhalte:

Kerze der Schöpfung

Stoffkarte von Sanktuario

Kunstband: Diablo 4 – Collector’s Edition

Okultes Mauspad

Sammelpin der Horadrin

2 mattierte Kunstdrucke – 47cm x 27,4cm

Schaut euch hier den Trailer zu Diablo 4 an:

Diablo IV - Official Release Date Trailer | PS5 & PS4 Games

Blizzard bietet drei Editionen von Diablo 4 an

Immerhin macht Blizzard mehr als deutlich, dass die Sammlerbox für Diablo 4 ohne das tatsächliche Spiel kommt. Wenn ihr allerdings in Sammlerlaune seid und trotzdem noch zocken wollt, dann wird es teuer. Immerhin kostet die Standard-Version von Diablo 4 bereits 69,99 Euro. Die PS5-Version ist mit 79,99 Euro sogar noch teurer (auf Amazon ansehen).

Im Blizzard-Store könnt ihr euch die Unterschiede der Standard Edition (69,99 Euro), Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) und Ultimate Edition (99,99 Euro) genau ansehen. Immerhin enthalten alle drei Versionen garantiert das Spiel. Zusätzlich dazu erhalten Vorbesteller einen Frühzugang zur offenen Beta (Quelle: Blizzard). Dann müsst ihr nur noch hoffen, dass Blizzard kein Fehler unterläuft und sie teure Collector’s Editionen ohne Spiel verschicken. Genauso ist es zuletzt PlayStation-Spielern ergangen, deren 200-Euro-Edition von God of War Ragnarök ohne Download-Code ankam.