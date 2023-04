In wenigen Wochen ist es endlich soweit: Diablo 4, eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres, wird veröffentlicht. Die Vorfreude unter den Fans ist riesig und viele von ihnen versuchen, die Wartezeit bis zum Release mit Path of Exile zu überbrücken. Das kostenlose Spiel erfreut sich momentan großer Beliebtheit und gehört zu den Bestsellern auf Steam.

Path of Exile wird zum Steam-Bestseller

Am 6. Juni 2023 soll die lange Wartezeit auf Diablo 4 endlich zu Ende gehen. Über 11 Jahre mussten Spieler nach Diablo 3 auf einen richtigen Nachfolger warten. Viele Spieler scheint es jedoch schon jetzt so stark in den Fingern zu kribbeln, dass sie nach einem Ersatz suchen. Denn wer einen Blick auf die Steam-Bestseller-Liste wirft, wird feststellen, dass sich die kostenlose Diablo-Alternative Path of Exile aktuell den neunten Platz unter den Nagel gerissen hat (Quelle: Steam).

Doch nicht nur der anstehende Release von Diablo 4 dürfte Path of Exile zu diesem Erfolg verhelfen. Auch die neue Erweiterung Crucible dürfte viele Spieler wieder ins Action-RPG ziehen. Denn auch nach über 10 Jahren wird Path of Exile vom Studio Grinding Gear Games noch mit neuen Inhalten versorgt – obwohl bereits 2019 der offizielle Nachfolger Path of Exile 2 angekündigt wurde.

Weitere Diablo-Alternative in den Steam-Charts

Nicht nur Path of Exile hat es in die Steam-Charts geschafft. Auch Lost Ark, das im Februar 2022 endlich auch hierzulande an den Start ging, hat es erneut geschafft, sich einen Platz in der Bestseller-Liste zu schnappen und platziert sich noch vor hinter Path of Exile auf Platz 6.

Lost Ark gehörte Anfang des letzten Jahres zu einem der erfolgreichsten Spiele auf Steam, konnte zu seinen Hochzeiten mehr als 1,3 Millionen gleichzeitige Spieler verbuchen und erlebte Anfang 2023 noch einmal ein kleines Comeback. Inzwischen ist der Hype ums Action-RPG jedoch etwas abgeflacht. Gerade einmal 63.000 Spieler sind zum aktuellen Zeitpunkt noch gleichzeitig auf den Servern unterwegs. Am 12. April 2023 erschien jedoch das Frühlings-Update, welches wahrscheinlich auch noch einmal für einen Boost der Spielerzahlen sorgt (Quelle: Steam).