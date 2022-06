Obwohl viele Spieler die Regenbogenstrecke mit einer großen Hassliebe verbinden, gehört sie irgendwie zu Mario Kart dazu. Wer sie nicht ganz fahren möchte, hat die Möglichkeit abzukürzen. An einer Stelle scheitern allerdings fast alle Mario-Kart-Spieler.

Mario Kart: Die berüchtigte Regenbogenstrecke

In einer Studie wurde herausgefunden, dass Spiele wie GTA V nicht aggressiv machen, doch seien wir mal ehrlich – bei der Regenbogenstrecke in Mario Kart hört die Freundschaft einfach auf. Trotzdem ist sie Pflicht, manchmal einfach nur, um bestimmte Erfolge abzustauben oder Dinge freizuschalten. Immerhin gibt es sie inzwischen in mehreren Varianten bereits seit dem Ur-Mario-Kart auf dem SNES.

Pflichtprogramm bei vielen Spielern ist es außerdem, Abkürzungen zu finden und Rekorde zu brechen. Im Sommer 2018 stellte ein YouTuber namens Summoning Salt Ultra Shortcuts auf zehn verschiedenen Mario-Kart-Strecken vor, doch in der Wii-Version gibt es eine, die kein Mensch geschafft hat – bis 2021.

In seinem Video beschreibt YouTuber Summoning Salt den Ultra Shortcut als bisher unerreicht. Kein Wunder, immerhin gilt es zahlreiche Schritte zu beachten und diese auch perfekt auszuführen, um den gewünschten Erfolg zu erzielen. Den angesprochenen Part seht ihr ab ca. 29:20 Minuten:

Mario Kart: Die Abkürzung wurde gemeistert

Rund zweieinhalb Jahre später ist es aber dann doch passiert: Der französische Mario-Kart-Fan ArthuurrP hat etwas erreicht, was vorher nur mit toolunterstützten Läufen geschafft wurde – er hat den Ultra Shortcut in Mario Kart für die Wii bewältigt.

Laut eSports-Berater Rod Breslau gab es bereits Zehntausende von Versuchen, es zu schaffen, deswegen kann ArthuurrP besonders stolz auf sich sein.

Was haltet ihr von Abkürzungen in Mario Kart? Nutzt ihr sie auch, oder fahrt ihr die Runden lieber ganz. Was haltet ihr generell von der Regenbogenstrecke? Besucht uns gerne auf Facebook und erzählt es uns in den Kommentaren.

Auch in Mario Kart 8 ist die Strecke vertreten:

