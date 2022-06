Bock auf einen neuen Rechner oder Laptop fürs Home-Office oder zum Zocken? Aldi bietet in dieser Woche auf einen Schlag 4 neue Notebooks und 2 PCs an. Doch obwohl der Discounter für seine niedrigen Preise bekannt ist, ist in diesem Fall Vorsicht geboten. Denn unterm Strich lohnen sich nur 3 der insgesamt 6 Angebote.

Aldi geht in die Vollen: PCs und Laptops diese Woche im Online-Shop

Neben Lebensmitteln und Elektrogeräten bietet Aldi auch seit geraumer Zeit in regelmäßigen Abständen Laptops und PCs zum Verkauf an – sowohl online als auch direkt in den Märkten. Neben eher günstigen Modellen fürs Home-Office gibt es auch immer wieder echte Top-Geräte, die sich vor allem an Gamer richten. Am 30. Juni gibt es wieder 6 neue Angebote im Online-Shop von Aldi, 4 Laptops und 2 PCs.

Die 4 neuen Laptops im Überblick:

Bild Medion Medion Medion Medion Medion Medion Medion Medion Laptop-Modell Medion Akoya S15449 Medion Erazer Crawler E30 Medion Erazer Defender P15 Medion Erazer Beast X20 Display 15,6 Zoll IPS-Display @ 60 Hz (Full-HD) 15,6 Zoll IPS-Display @ 144 Hz (Full-HD) 17,3 Zoll IPS-Display @ 144 Hz (Full-HD) 17,3 Zoll IPS-Display @ 300 Hz (Full-HD) Prozessor Intel Core i7-1165G7 (4 Kerne, 8 Threads @ max. 4,7 GHz) Intel Core i5-12450H (8 Kerne , 12 Threads @ max 4,4 GHz) AMD Ryzen 7 5800H (8 Kerne, 16 Threads @ max. 4,4 GHz) Intel Core i9-11900H Prozessor (8 Kerne, 16 Threads @ 4,9 GHz) RAM 16 GB DDR4 @ 3.200 MHz 16 GB DDR4 @ 3.200 MHz 16 GB DDR4 @ 3.200 MHz 32 GB DDR4 @ 3.200 MHz Grafikkarte Intel Iris Xe Graphics (interne Grafikeinheit) Nvidia GeForce RTX 3050 Ti @ 75 Watt Nvidia GeForce RTX 3060 @ 130 Watt Nvidia GeForce RTX 3080 @ 165 Watt Speicher 512 GB PCIe-SSD 1 TB PCIe-SSD 1 TB PCIe-SSD 1 TB PCIe-SSD Gewicht 1,8 kg 2,03 kg 2,4 kg 2,3 kg Anschlüsse Kartenleser

1x USB 2.0

2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A

1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C

1x HDMI out

1x Kombo-Klinke microSD-Kartenleser

1x USB 2.0

1x USB 3.2 Gen 1 Typ-A

2x USB 3.2 Gen 2 Typ-C

1x HDMI out

1x miniDP

1x LAN-ANschluss (RJ-45)

1x Kombo-Klinke 1x USB 2.0

1x USB 3.2 Gen 1 Typ-A

1x USB 3.2 Gen 2 Typ-A

1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C

1x HDMI out

1x miniDP

1x LAN

1x Kombo-Klinke Kartenleser

2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A

1x USB 3.2 Gen 2 Typ-A

1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C

1x HDMI out

1x LAN (RJ-45)

1x Audio out

1x Mic-in Betriebssystem Windows 11 Home Windows 11 Home Windows 11 Home Windows 11 Home Akkukapazität 51,2 Wh 54 Wh 48,2 Wh 91,2 Wh Abmessungen ca. 36 x 1,79 x 24,4 cm (B x H x T) ca. 35,9 x 2,9 x 24,2 cm (B x H x T) ca. 39,7 x 3,6 x 26,7 cm (B x H x T) ca. 39,5 x 2,6 x 26,2 cm (B x H x T) Besonderheiten Schnellladefunktion, Amazon Alexa Sprachsteuerung, Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1, beleuchtete Tastatur 3 Monate Xbox Game Pass gratis, RGB-Tastatur 2,5-GHz-LAN, RGB-Tastatur 2,5-GHz-LAN, RGB-Tastatur, IR-Webcam Preis 799 Euro bei Aldi 1.149 Euro bei Aldi 1.399 Euro bei Aldi 2.399 Euro bei Aldi

Welche Aldi-Laptops lohnen sich?

Gehen wir kurz der Reihe nach durch: Das Medion Akoya ist zwar für 799 Euro kein absoluter Preisbrecher, kann sich jedoch durchaus lohnen, da das einzig valide Konkurrenzmodell von HP (bei NBB anschauen) laut Nutzerbewertung mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Beim Medion Erazer Crawler E30 sieht es etwas anders aus. ONE verkauft im Online-Shop einen ähnlich ausgestatteten Laptop für 50 Euro weniger (bei ONE anschauen). Dieser bietet zudem ein größeres Display und einen etwas schnelleren Prozessor, dafür ist die SSD nur 512 GB groß.

Das Medion Erazer Defender P15 hingegen könnt ihr getrost ignorieren, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Denn mit dem Lenovo Legion 5 bekommt ihr bei NBB zum gleichen Preis einen ähnlich ausgestatteten Laptop, der jedoch mit der RTX 3070 @ 130 Watt eine schnellere Grafikkarte bietet (bei NBB anschauen). Und was ist mit dem Top-Modell? Das Medion Erazer Beast X20 kostet immerhin stolze 2.399 Euro. Doch es gibt in dieser Preisklasse kaum Konkurrenz mit ähnlichen Specs. Lediglich das XMG Neo 15 ist uns für den Preis untergekommen. Das bietet jedoch nur 16 GB RAM und ein Display mit maximal 240 Hz (bei computeruniverse anschauen).

Und wie sieht es mit den Desktop-PCs aus? Hier die technischen Daten im Überblick:

Bild Medion Medion Medion Medion PC-Modell Medion Erazer Recon E10 Medion Erazer Engineer X20 Prozessor Intel Core i5-12400 (6 Kerne, 12Threads @ max. 4,4 GHz) Intel Core i7-12700 (12 Kerne, 20 Threads @ max. 4,9 GHz) Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 1650 Nvidia GeForce RTX 3070 Arbeitsspeicher 16 GB DDR4 @ 3.200 MHz 16 GB DDR4 @ 3.200 MHz Massenspeicher 512 GB PCIe-SSD 2 TB PCIe-SSD Betriebssystem Windows 11 Home Windows 11 Home Konnektivität WLAN & Bluetooth WLAN & Bluetooth Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen 1

2x USB 2.0

1x USB 3.2 Gen 2 x 2 (Typ-C)

2x USB 3.2 Gen 1 (Typ-A)

1x LAN (RJ45)

1x HDMI 2.0

3x DisplayPort 1.4a

3x Audio Jack 2x USB 3.2 Gen 1

5x USB 2.0

3x USB 3.2 Gen 1 (Typ-A)

1x LAN (RJ45)

1x HDMI 2.1

3x DisplayPort 1.4a

3x Audio Jack Garantie 3 Jahre Herstellergarantie 3 Jahre Herstellergarantie Abmessungen / Gewicht 17 x 38 x 38,5 cm / 8 kg 20,9 x 38,1 x 39 cm / 12 kg Besondere Features Gratis dazu: kabelgebundene Maus + Tastatur Wasserkühlung

Gratis dazu: kabelgebundene Maus Preis 799 Euro (im Aldi-Shop anschauen) 1.899 Euro (im Aldi-Shop anschauen)

Welche Aldi-PCs lohnen sich?

Lohnen sich die Komplett-PCs, die Aldi ab dem 30. Juli im Angebot hat? Wir haben mal nachgerechnet, wie viel die Einzelteile der Rechner kosten und sie mit den Anschaffungspreisen der Aldi-Rechner verglichen. Hier das Ergebnis:

Medion Erazer Recon E10 Kosten der Einzelteile: 787,11 Euro (Stand: 27. Juni via geizhals / Aldi-Angebot ist 12,88 Euro teurer )

Kosten der Einzelteile: (Stand: 27. Juni via geizhals / Medion Erazer Engineer X20 Kosten der Einzelteile: 1.701,86 Euro (Stand 27. Juli via geizhals / Aldi-Angebot ist 197,14 Euro teurer )

Während der Aufpreis für den günstigen Recon E10 durchaus noch im Rahmen ist, da sich Käufer nicht mit dem Zusammenbau beschäftigen müssen und zudem 3 Jahre Garantie haben, fällt der Angebotspreis für den teureren Engineer X20 schlichtweg zu hoch aus. Knapp 200 Euro müssen Käufer im Vergleich zum Eigenbau drauflegen. Das ist einfach zu teuer.

Unterm Strich lohnen sich beim neuen Aldi-Angebot also nur folgende 2 Laptops und ein PC wirklich: