Vorsicht bei MediaMarkt und Saturn: Es landet mehr im Warenkorb als gewünscht

MediaMarkt und Saturn gehören zu den größten Elektronikhändlern in Deutschland. Viele Menschen kaufen sich dort Geräte zu günstigen Preisen. An Aktionstagen mit richtig dicken Rabatten kann es auch mal hektisch werden. Jetzt ist mir aufgefallen, dass MediaMarkt und Saturn manchmal mehr in den Warenkorb legen, als man möchte.

MediaMarkt und Saturn legen zu viel in den Warenkorb

MediaMarkt und Saturn haben aktuell das Xiaomi Redmi Note 12 mit 128 GB zu einem extrem günstigen Preis von 119 Euro im Angebot. Wenn man auf die Seite der Händler geht, dann erwartet man eigentlich, dass man das Smartphone zu dem Preis in den Warenkorb legen und für den Preis kaufen kann. Tatsächlich geht das nicht. Wenn ihr auf die Produktseite des Xiaomi Redmi Note 12 geht, dann könnt ihr das Handy nur zusammen mit einer Speicherkarte für 11 Euro in den Warenkorb legen.

MediaMarkt und Saturn erklären das sogar in der Beschreibung:

Das Xiaomi Redmi Note 12 könnt ihr bei MediaMarkt nur mit Speicherkarte in den Warenkorb legen. (Bildquelle: GIGA)

Es gibt in dem Fall sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn keine Möglichkeit auf der Produktseite das Xiaomi Redmi Note 12 ohne Speicherkarte in den Warenkorb zu legen. Ihr könnt nur beide Produkte zusammen in den Warenkorb legen und müsst die Speicherkarte danach aktiv entfernen, wenn ihr sie nicht haben wollt.

XIAOMI Redmi Note 12 128 GB Onyx Gray Dual SIM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2023 11:44 Uhr

Ich weiß nicht genau, bei wie vielen Produkten MediaMarkt und Saturn das noch machen. Mir ist das jetzt auch zum ersten Mal aufgefallen, da ich den Deal zum Redmi Note 12 geschrieben habe. Beworben wird eigentlich nur das Handy für 119 Euro und nicht ein Bundle. Es wirkt für mich also etwas komisch.

Ich habe noch weitere Beispiele gefunden. Beim Philips-Kaffeevollautomat für 577 Euro landet die „PlusGarantie inklusive jährlicher kostenloser Wartung“ für monatlich 9,49 Euro mit im Warenkorb und ist dort mit einem kleinen Häkchen aktiviert (bei MediaMarkt anschauen). Das übersieht man schnell und muss für insgesamt 12 Monate Vertragslaufzeit 113,88 Euro extra zahlen.

Beim Philips-Kaffeevollautomaten tappt man sogar in eine Abo-Falle, wenn man nicht aufpasst. (Bildquelle: GIGA)

Ein weiteres Beispiel ist der LG-Kühlschrank, der eigentlich für 977 Euro im Angebot ist (bei MediaMarkt anschauen). Dort landet die „PlusGarantie für 5 Jahre (Einmalzahlung)“ für 149 Euro mit im Warenkorb. Das Häkchen kann auch hier schnell übersehen werden:

Wer einen LG-Kühlschrank bei MediaMarkt kauft, hat auch direkt die fünfjährige PlusGarantie aktiviert. (Bildquelle: GIGA)

Es sind aber nicht alle Produkte aus der aktuellen Black-Friday-Aktion betroffen (bei MediaMarkt anschauen). Umso genauer müsst ihr beim Kauf auf MediaMarkt und Saturn aktuell aufpassen und genau schauen, was ihr am Ende im Warenkorb habt und kauft.

Bundle-Angebote sind nichts Neues

MediaMarkt und Saturn haben in der Vergangenheit bereits Bundle-Angebote geschnürt und man konnte diese zusammen in den Warenkorb legen. Sie wurden dann aber auch so beworben, hatten einen Preis und das Hauptprodukt konnte auch immer einzeln in den Warenkorb gelegt werden. Ich schicke dem Unternehmen eine Anfrage zu dem Thema und informiere euch, sobald ich eine Antwort erhalte.