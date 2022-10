Wenn ihr eine Gasheizung besitzt, dann seid ihr seit dem 1. Oktober 2022 dazu verpflichtet, einen Heizungscheck durchführen zu lassen, um den Gasverbrauch zu senken. Die Überprüfung kostet eigentlich nicht viel. Doch es besteht eine Kostenfalle, wenn ihr einer optionalen Zusatzleistung zustimmt, die ihr eigentlich nicht durchführen müsst.

Pflicht-Check der Gasheizung mit Kostenfalle

Millionen von Menschen sind bis zum 30. September 2024 dazu verpflichtet, einen Heizungscheck durchführen zu lassen. Dieser soll dafür sorgen, dass die Gasheizung optimal eingestellt ist und weniger Gas verbraucht. Die Kosten liegen je nach Gasheizung zwischen 100 und 150 Euro. Die Preise können ja nach Region und Anfahrtsweg aber noch etwas schwanken. Während des Heizungschecks wird gemessen und es werden Einstellungen vorgenommen, die nur ein Heizungstechniker durchführen kann. Bei der Frage nach einem hydraulischen Abgleich solltet ihr aber hellhörig werden. Denn der ist oft nicht verpflichtend und kostet richtig viel Geld.

Bei einem hydraulischen Abgleich der Gasheizung wird nämlich deutlich umfangreicher vorgegangen und genau geprüft, wie viel Leistung nötig ist, um jeden Heizkörper gleichmäßig mit Wärme zu versorgen. Dieser Vorgang ist sehr aufwändig und kostet entsprechend auch deutlich mehr. Hier sind Kosten von etwa 900 Euro zu erwarten (Quelle: Focus). Dabei ist der hydraulische Abgleich nur bei großen Mehrfamilienhäusern eine Pflicht.

Pflicht-Check der Gasheizung lohnt sich

Wenn ihr darauf aufpasst, dass keine zusätzlichen Kosten entstehen, dann lohnt sich der Pflicht-Check der Gasheizung aber für euch. Die Heizung wird optimal eingestellt und ihr bekommt vermutlich weitere Tipps, wie ihr noch mehr Gas sparen könnt beim Heizen. Die Überprüfung dauert etwa eine Stunde und kann auch zusammen mit einer Wartung durchgeführt werden. So spart ihr Kosten für die Anfahrt. Lasst euch alles genau erklären und fragt bei jeder zusätzlichen Aufgabe, ob das gemacht werden muss und ob dadurch zusätzliche Kosten entstehen. So könnt ihr am Ende sicher sein, dass ihr in keine Kostenfalle tappt und nur das machen lasst, was wirklich nötig ist.

