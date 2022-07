Die kriminelle Energie von Betrügern kennt keine Grenzen. Jetzt warnen Verbraucherschützer vor einer neuen Masche, die speziell DHL-Kunden ins Visier nimmt. Mit einem besonders fiesen Trick wird ihnen Seriosität vorgegaukelt.

DHL Facts

Immer mehr Unternehmen setzen in ihrer Kundenkommunikation auf Chatbots. Die interaktiven Computerprogramme sparen Geld und können oft zumindest simple Fragen schnell und zuverlässig beantworten. Genau diesen Chatbot-Trend machen sich nun aber Betrüger zunutze.

Betrüger wollen mit DHL-Chatbot an sensible Kundendaten

Davor warnt aktuell die Verbraucherzentrale NRW in einer Mitteilung (Quelle: Verbraucherzentrale NRW). Demnach versuchen Betrüger derzeit gezielt DHL-Kunden mit einer Phishing-Mail ins Visier zu nehmen. Dort informiert eine Sprachassistentin namens Suzy über Probleme bei der Zustellung eines Pakets. Angeblich, so die Masche in der Betrugsmail, soll der Adressaufkleber eines Pakets beschädigt worden sein. Über einen Link sollen die vermeintlichen Empfänger nun ihre Adresse eingeben, damit das Paket doch noch zugeschickt werden könne.

Betrügerischer Chatbot Suzy: So sollen DHL-Kunden übers Ohr gehauen werden (Bildquelle: Verbraucherzentrale NRW)

Dass die Betrüger einen Chatbot verwenden, um ihre Opfer in die Falle zu locken, ist besonders clever – schließlich benutzen Unternehmen immer öfter diese Art von Computerprogrammen. Somit wird Seriosität vorgegaukelt. Der englischsprachige Name „Track and Trace DHL“ tut hier sein übriges. Eine perfide Masche, um an sensible Kundendaten zu gelangen. Für Empfänger solcher Mails hat die Verbraucherzentrale NRW daher einen Rat: „Verschieben Sie diese und ähnliche Mails am besten unbeantwortet in den Spamordner.“

Was sich genau hinter Phishing verbirgt, erklären wir hier:

Was bedeutet Phishing? Abonniere uns

auf YouTube

GIGA-Phishing-Warnliste informiert über aktuelle Betrugsmaschen

Wer regelmäßig über aktuelle Betrugsmaschen informiert sein möchte, sollte sich außerdem unsere GIGA-Phishing-Warnliste als Lesezeichen im Browser hinterlegen. Hier informieren wir in einer ständig aktualisierten Liste über die neuesten Phishing-Versuche.