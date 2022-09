Mit dem ID. Xtreme hat VW ein E-Auto fürs Gelände präsentiert, das sich sehen lassen kann. Volkswagen will damit zeigen, was die Elektroautos auf der MEB-Plattform in den namensgebenden Extremsituationen leisten können. Dafür hat man sich als Grundlage das beliebteste E-Auto der Wolfsburger vorgenommen und ordentlich aufgemotzt.

Volkswagen Facts

ID. Xtreme: Das verbirgt sich hinter VWs neuem E-Auto-Plan

Volkswagen, diese Name war und ist bei den Wolfsburgern Programm. Es ist Teil des Selbstverständnisses, Autos für alle zu bauen. Das bedeutet indes nicht, dass man nicht auch mal Modelle entwerfen kann, die für eher außergewöhnliche Situationen vorgesehen sind. Jüngstes Beispiel ist das Konzeptfahrzeug ID. Xtreme: ein elektrischer Offroader auf Basis des ID.4, den VW jetzt der Öffentlichkeit präsentiert hat.

Dafür hat man in der Entwicklung einen ID.4 hergenommen und überarbeitet, um die Systemleistung kräftig zu steigern. Von 220 geht es beim ID. Xtreme auf maximal 285 kW hinauf, ein Plus von knapp 30 Prozent. Möglich machen das der verbesserte Performance-Antrieb an der Hinterachse sowie die überarbeitete Software der Antriebsteuerung.

VW legt in der Ankündigung Wert darauf, dass man für den Umbau zum ID. Xtreme einen ausgemusterten Testträger aus der Serienentwicklung hergenommen hat, der seine Kraft aus einer 82 kWh starken, gebrauchten Batterie bezieht. So setze man auf ressourcenschonende Produktion.

Für eine weitere Besonderheit scheint man sich Inspiration bei den Muscle-Car-Profis von Dodge geholt zu haben. Dort sorgt ein eigens entwickeltes Sound-Modul für den unverkennbaren, röhrenden Motorsound. Auch der ID. Xtreme kommt mit authentischem Offroad-Sound, der über das Radhaus direkt nach außen tönt.

Die breiteren Kotflügel, ein Dachträger mit LED-Flutlicht sowie der Frontstoßfänger verleihen dem einstigen Familien-SUV einen unmissverständlichen Geländeauftritt:

Aufgestockt und für jeden Untergrund bereit wird aus dem ID.4 das Konzeptfahrzeug ID. Xtreme. (Bildquelle: Volkswagen AG)

Gemeinsam mit 18-Zoll-Offroad-Rädern sorgt das Rallye-Fahrwerk dafür, dass das E-Auto im Gelände auch wirklich bestehen kann, statt nur so auszusehen. Dabei stellt VW mit einem geschlossenen Aluminium-Unterbodenschutz sicher, dass der Akku auch abseits befestigter Straßen keinen Schaden nimmt.

Nur ein Konzept? VW lässt sich Weg zum Gelände-E-Auto offen

Nach aktuellem Stand wird der ID. Xtreme nicht in der Verkauf gehen. Stattdessen zeigt VW nur, was die E-Autos auf der MEB-Plattform können, die man auch für andere Hersteller zur Nutzung anbietet. Aber was nicht ist, kann noch werden: „Auf Basis des Feedbacks unserer Community werden wir entscheiden, wie es mit dem Projekt weitergeht“, kündigt Silke Bagschik, Leiterin der MEB-Baureihe, an.