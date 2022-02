Die Elektroauto-Studie ID.Life sollte bei VW urbane E-Mobilität etablieren und dabei das bisher günstigste E-Auto der Wolfsburger hervorbringen. Diesen Plänen will man noch immer treu bleiben – doch das Ergebnis, das bereits als ID.2 gehandelt wird, wird ein andere sein als man bei Volkswagen im Sinn hatte.

VW fürchtet fehlenden Erfolg: E-Auto-Studie wird überarbeitet

Zwei Schritte vor, einer zurück – so entwickelt sich wohl auch bei Volkswagen derzeit die E-Mobilitätsstudie ID. Life. Im vergangenen Jahr stellten die Wolfsburger während der IAA in München bereits ein seriennahes Elektroauto vor, das 2025 auf den Markt kommen sollte. Jetzt sieht die Sache hingegen anders aus, was hier durchaus wörtlich zu verstehen ist.

Für die Designer des stadttauglich kleinen E-Autos geht die Arbeit offenbar zum Teil von vorne los, wie die Automobilwoche aus Insiderkreisen erfahren hat (Quelle: Automobilwoche via Winfuture). Das Problem ist die Retro-Optik des bisherigen Entwurfs (zu sehen oben im Bild). In der Führungsebene von VW ist man offenbar nicht zufrieden mit der Resonanz des ID. Life.

Jetzt soll ein modernerer Look her. Wie genau der aussehen wird, ist allerdings noch völlig offen. Offiziell hat sich VW nicht zu den Plänen rund um das E-Auto zum Einsteigerpreis geäußert. Sollten tatsächlich aber „nur“ kosmetische Änderungen vorgesehen sein – also die Karosserie überarbeitet oder sogar ganz neu aufgesetzt werden, was dank der flexiblen MEB-Plattform möglich ist –, könnte man sich an den weiteren Spezifikationen weiterhin festhalten.

ID.2 dürfte die wichtigsten Features behalten

Das bedeutet: Wahrscheinlich bleibt es beim vergleichsweise günstigen Kaufpreis von um 20.000 Euro. Potenzielle Kundinnen und Kunden dürfte das freuen. Für VW wäre das auch insofern ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal als Elon Musk gerade erst Teslas vermeintlichen Plänen für ein günstiges Einstiegsmodell eine Abfuhr erteilt hat.

Bei der Reichweite hat man mindestens 400 km angepeilt. Für den urbanen Einsatz mehr als genug. Trotzdem könnte die bisher vorgesehen 57-kWh-Batterie bis 2025 den Kunden ungewohnt klein vorkommen, es sind schließlich noch ein paar Jahre Entwicklung bis dahin. Am Zeitplan soll sich nach aktuellem Stand nichts ändern. Ob das E-Auto aus der Studie letztlich als ID.2 auf den Markt kommen wird, kann bisher nur vermutet werden.