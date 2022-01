Dass VW es mit seinen Elektroautos ernst meinst, zeigt der kontinuierliche Ausbau des Portfolios deutlich. In wenigen Wochen soll die elektrifizierte Version eines Klassikers ihre Premiere feiern: Der E-Bulli ist endlich da.

VW stellt Elektro-Bulli vor: Am 9. März ist es soweit

Gefühlt war der elektrische Bulli das erste, was man aus dem VW-Konzern überhaupt zum Thema E-Auto hörte. In der Zwischenzeit sind bereits drei eigenständige Elektro-Modelle der ID-Reihe erschienen und haben Volkswagen einen ordentlichen Start in die E-Mobilität beschert. Jahre später soll es in Kürze soweit sein: VW will im März seinen bisher unter dem Titel ID.Buzz bekannten Elektro-Bulli präsentieren.

Das zumindest geht aus einem, wenn auch nicht ganz eindeutigen, so doch praktisch unmissverständlichen Post von Konzernchef Diess hervor:

„Die Legende kehrt am 9. März 2022 zurück“, twitterte der VW-Chef kürzlich, gefolgt von einer Skizze des ID-Buzz. Das amerikanische Datumsformat ist zwar aus deutscher Sicht verwirrend, frühere Berichte kündigten aber bereits den Start fürs Frühjahr 2022 an.

Konzepte und Renderfotos des ID-Buzz gibt es schon seit einiger Zeit, immer mal wieder kommen kleinere Neuigkeiten dazu. Als sicher darf gelten, dass der E-Bulli mit einer leistungsstarken Batterie ausgestattet wird. Größe, Gewicht und die typische, aber nicht gerade stromlinienförmige Karosserie machen einen starken Akku einfach zum Muss. Anders könnte man wohl keine nennenswerte Reichweite aufrufen.

VWs Elektro-Bulli: E-Auto mit dem stärksten Motor?

Dabei könnte der ID-Buzz VWs bisher stärkstes Elektromodell werden: Bisher war die Rede von einem 111 kWh starken Akku, der eine Reichweite bis zu 600 km im Idealfall ermöglichen soll (Quelle: Insideevs). Dabei setzt der E-Bulli ebenfalls auf der anpassbaren MEB-Plattform auf, genau wie die bisherigen E-Autos aus dem VW-Konzern.

Schon 2017 zeigte VW den Elektro-Bulli:

Enthüllung des Volkswagen I.D. Buzz

Von kräftiger E-Motorisierung und einer großen Batterie können wir also ausgehen, völlige Unklarheit herrscht allerdings noch in anderer Hinsicht: Der Name ID-Buzz gilt als unwahrscheinlich. Wie VW seinen Elektro-Bulli nennen wird, bleibt noch unklar. Gleiches gilt für den Preis. Mehr wissen wir sicherlich nach der Vorstellung am 9. März. VW soll außerdem bereits an einer autonomen Variante des Elektrobusses arbeiten.