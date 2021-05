Die geplante Abgasnorm Euro 7 wird zur großen Hürde für die private Mobilität. Davor warnen hochrangige Vertreter von Deutschlands großen Autoherstellern. Wie genau Euro 7 aussehen wird, steht zwar noch nicht fest. Dass die Emissionsvorgaben härter werden, ist aber sicher. VW und Co. fürchten jetzt, dass günstige Modelle mit Verbrennungsmotor bald nicht mehr angeboten werden können.

Volkswagen Facts

Autobranche kritisiert: Mit Euro 7 nur noch E-Autos möglich

Viele Autohersteller setzen für günstige Einstiegsmodelle auf Verbrennungsmotoren. Die sind für die Produzenten günstiger herzustellen. In der Regel sind Kleinwagen deswegen nicht nur klein in ihren Maßen, sondern auch im Preis. Für Elektroautos geht diese Rechnung nicht auf – es sei denn, man rechnet den Umweltbonus ein. So können Autokäufer aktuell sogar günstigere E-Autos kaufen, als ein vergleichbares Modell mit herkömmlichen Antrieb.

E-Autos von VW bei Leasingmarkt ansehen

Doch das könnte sich bald ändern, fürchten ranghohe Vertreter von Deutschlands großen Autobauern. Sie sehen mit den Plänen zur Einführung der neuen Abgasnorm Euro 7 ab 2026 das Ende von Verbrennungsmotoren kommen – und damit auch das Aus für erschwingliche Neuwagen. Die hohen technischen Anforderungen an die Emissionsreduktion seien ein „Verbrenner-Verbot durch die Hintertür“, erklärte ein Daimler-Vertreter laut Business Insider (via Focus).

Die Befürchtungen beziehen sich vor allem auf neue Grundlagen zur Bemessung der Emissionen von PKW. Laut Focus soll mit Euro 7 eine „nahezu komplette Schadstoffreduktion schon ab den ersten Metern“ vorgeschrieben werden. Das würde Verbrenner ausschließen, da Katalysatoren und andere Systeme erst warm laufen müssen.

Im Video: Der VW e-up! wäre auch Euro-7-konform.

VW-Manager: Euro 7 verbietet günstige Autos

Was übrig bliebe, wären Elektroantriebe, nicht einmal Mild-Hybrid-Modelle könnten Euro-7-Standards erreichen, fürchtet laut Business Insider ein VW-Manager. Modelle mit leistungsstarken E-Motoren zur Unterstützung würden zu teuer, Kleinwagen würden ihren Kostenvorteil verlieren, heißt es. Bei VW sehe man eine „Mobilitätsbremse für Geringverdiener“ kommen, wenn diese sich Euro-7-konforme Wagen nicht leisten können.

Hoffnung macht der Fortschritt: Viele Hersteller setzen bei Kleinwagen bereits auf E-Antrieb, wie beim Dacia Spring oder VW Up, auch ID.1 und ID.2 sollen günstiger werden als die bisherigen ID-Modelle von VW. Die Frage ist: Kann der technische Fortschritt E-Autos so viel günstiger machen, dass sie auch nach Ende der Förderung erschwinglich sein werden? Das bleibt abzuwarten.