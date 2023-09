VW und Tesla abgehängt: Das meistverkaufte Auto der Welt ist eine Überraschung

Eine schwindelerregende Zahl: 1.016.000. So oft ging im vergangenen Jahr das meistverkaufte Auto über den Ladentisch. Von VW oder Tesla stammt der Kassenschlager 2022 jedoch nicht. Die Top 10 der meistverkauften Autos ist für deutsche Hersteller ein Armutszeugnis. Von Golf bis C-Klasse: Kein heimischer Verkaufsschlager schafft es in die Rangliste.

Auf deutschen Straßen dominiert ein Hersteller: VW. An jeder Ecke sind Golf, Tiguan und Co. zu sehen. Schaut man aber auf die weltweiten Verkaufszahlen, sieht das Bild ganz anders aus. Dann schaffen es die Wolfsburger mit ihren Modellen nicht mal unter die ersten zehn. Gleiches gilt für alle anderen deutschen Automobilhersteller.

Toyota RAV4 ist das meistverkaufte Auto 2022

Das meistverkaufte Auto 2022 war weder ein Volkswagen noch ein BMW oder Mercedes, sondern stammt aus dem Hause Toyota. Mit 1.016.000 verkauften Einheiten setzt sich der Toyota RAV4 an die Spitze der Top 10. Kein anderer PKW wurde im vergangenen Jahr mehr verkauft (Quelle: Statista).

Knapp dahinter mit 992.000 verkauften Modellen landet der Toyota Corolla. Erst auf Platz 3 findet sich mit dem Tesla Model Y ein Auto, das nicht von Toyota stammt. Die Machtverhältnisse sind aber eindeutig: Fünf der zehn meistverkauften Autos 2022 kommen von Toyota. Die Japaner sind der unbestrittene Volumen-Champion in der Autoindustrie.

Den zehnten Platz hat das Tesla Model 3 mit 482.000 verkauften Einheiten inne.

Für deutsche Autohersteller ist das Top-10-Ranking ein Schlag ins Gesicht. Weder VW Golf noch BMW 3er oder Mercedes C-Klasse: Kein heimischer Kassenschlager schafft es in die weltweite Top 10.

E-Autos oder Verbrenner?

VW dominiert den deutschen Automarkt

Anders sieht das Bild hingegen in Deutschland aus – zumindest für VW. Hier belegen mit Golf, Tiguan und T-Roc drei Volkswagen die ersten Plätze bei den meistverkauften Autos 2022. Zusammen mit dem Passat sind ingesamt vier Volkswagen in den Top 10 vertreten. VW dominiert also den deutschen Automarkt (Quelle: Statista).