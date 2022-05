VW hat mit seinen E-Autos und der laufenden Transformation zuletzt sogar Tesla-Chef Elon Musk, einen ausgewiesenen Zukunftsvisionär, überzeugt. Jetzt wagt man einen riesigen Schritt in die Zukunft – in eine weit, weit entfernte Galaxis. Das jüngste E-Auto aus Wolfsburg wird für Obi-Wan Kenobi zum Raumschiff im Star-Wars-Look.

Dieses E-Auto von VW lässt die Herzen von Star-Wars-Fans höher schlagen

Der 27. Mai steht für Star-Wars-Fans ganz im Zeichen der Premiere der neuen Disney+-Serie Obi-Wan Kenobi. Endlich stehen die ersten beiden Folgen der lang ersehnten Serie für Streaming-Kunden bereit. VW hat den Start zum Anlass genommen, sich ebenfalls im Star-Wars-Universum auszutoben. Der kürzlich im Vorverkauf gestartete Elektro-Bulli ID. Buzz erhält eine Star-Wars-Edition.

Dabei schlägt sich der Autobauer weder auf die dunkle Seite der Macht noch auf die helle. Stattdessen hat man doppelt vorgesorgt:

Gut und Böse, Licht und Dunkel: VW verpasst dem ID. Buzz gleich zwei Star-Wars-Skins. (Bildquelle: Volkswagen AG)

Passt gut, schließlich bietet Volkswagen ohnehin zwei Versionen des ID. Buzz an, einen 7-Sitzer-Pkw sowie die Cargo-Variante. Letztere hat man hier der dunklen Seite der Macht nachempfunden. In Schwarz mit roten Scheiben, Akzenten und LED-Leisten will man das Imperium und den berüchtigtsten Sith-Lord darstellen, Darth Vader:

Das Symbol des Imperiums prangt seitlich am ID. Buzz der dunklen Seite. (Bildquelle: Volkswagen AG)

Sein Lehrmeister und Gegenspieler stand hingegen Pate für die Pkw-Version: In Beige und Silber gehalten soll das Äußere an Obi-Wans Robe sowie an Raumschiffe wie den Millenium Falken und Droiden erinnern. Die blauen Scheiben und LEDs sind an Kenobis Laserschwert angelehnt. Beide Versionen tragen außerdem die jeweiligen Symbole des Imperiums und der Rebellion:

Das Licht der Rebellion versteckt sich mehrfach am ID. Buzz der hellen Seite. (Bildquelle: Volkswagen AG)

Die Showcars hat VW in Anaheim, USA, anlässlich der Premiere von Obi-Wan Kenobi präsentiert (Quelle: VW) Sie sind etwas ganz Besonderes, überraschen sollte der Schritt dabei aber nicht. Schließlich hatte Obi-Wan-Darsteller Ewan McGregor schon zuvor den elektrischen Neustart des Bullis als Gesicht der Werbekampagne von VW mitgetragen. Er ist bekennender Fan des originalen Bullis und Oldtimer-Sammler.

ID. Buzz für Star-Wars-Fans: Straßentauglich sieht anders aus

Doch Star-Wars- und VW-Fans stehen vor einem großen Aber: Wie ihr an dem Wörtchen „Showcars“ erkennen könnt, wird es den ID. Buzz so auf den Straßen nicht zu sehen geben. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass VW künftig ähnliche Farbkombis anbietet. Mit seinen rundum getönten Scheiben dürfte der ID. Buzz im Star-Wars-Gewand aber in Deutschland ohnehin nicht fahren.