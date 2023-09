VW zeigt wunderschönes E-Auto, das es so wohl nie geben wird

Grade zu Beginn galten E-Autos oft als die langweilige, biedere Alternative zur Spaßmaschine mit röhrenden Zylindern. Damit ist inzwischen längst Schluss. Dass E-Autos richtig Power haben und jede Menge Fahrspaß bieten, zeigt VW in einem neuen Showcar, das sich wirklich sehen lassen kann. Dass mehr daraus wird, ist allerdings nicht absehbar.

VW zeigt, was sein könnte: E-Auto ID.X Performance begeistert Volkswagen-Fans

Überzeugen musste VW beim Treffen der ID-Fans in der Schweiz niemanden mehr von Grund auf. Eine Chance, mit den eigenen E-Autos mal so richtig aufzuspielen – und die haben die Wolfsburger genutzt: Der ID.X Performance wurde dort den ID-Fahrern präsentiert.

Hinter dem Showcar verbirgt sich eine hochleistungsfähige Sportlimousine, wie ihr sie wohl bei Need for Speed und Co. selbst nicht besser zusammenbasteln könntet:

Macht optische richtig was her und hat auch noch ordentlich reinelektrische Kraft für die Straße: der ID.X. (Bildquelle: Volkswagen AG)

Der ID.X Performance basiert auf dem elektrischen Flaggschiff der Wolfsburger, dem ID.7. Im Vergleich haben die Designer die Spur verbreitert und den Stromer tiefer gelegt. Der Heck-Spoiler aus Carbon sorgt für das notwendige Plus an Abtrieb.

Denn im Gegensatz zum ID.7 mit Heckantrieb kommt die Perormance-Variante mit einem speziell auf sportliche Fahrweise ausgelegten Allradantrieb daher. Die beiden E-Motoren liefern zusammen immerhin 411 kW (558 PS). Im Boost-Modus soll der Antrieb noch einmal kurzzeitig Überleistung bereitstellen können (Quelle: VW).

Im Innenraum sorgen Carbon-Schalensitze für den nötigen Halt. Eine hochwertige Ausstattung zeigt, dass Komfort trotz Sportlichkeit nicht fehlen darf. Wie schon bei den GTI-Modellen, die VW in Zukunft in der ID-Reihe einführen wird, sollen rote Akzente im Innenraum den Performance-Charakter unterstreichen.

Der ID.X Performance basiert auf dem neuen ID.7, den Kunden tatsächlich kaufen können:

ID.X Performane: Schade, dass VW dieses E-Auto nicht baut