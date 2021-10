Diese Woche könnt ihr wieder kräftig zuschlagen und eure Spielebibliothek kostengünstig vergrößern. Zahlreiche Aktionspreise warten darauf, von euch durchforstet zu werden. Diese Deals dürft ihr nicht verpassen. Wir verraten euch die lohnenswertesten Spiele.

Xbox Series X Facts

Diesmal locken gleich zwei Rabatt-Aktionen mit zahlreichen Knallerpreisen. Seid ihr grade auf der Suche nach neuem Spielefutter von WB Games, dann schaut ihr beim gleichnamigen Publisher-Sale vorbei. Wollt ihr hingegen andere Games abgrasen, legen wir euch den Harvest-Sale wärmstens ans Herz. Hammerharte Nachlässe von bis zu satten 90 Prozent sind drin.

Viele Xbox-Highlights stark reduziert

Ob ihr bald mit dem Lichtschwert durch das schicke Star Wars Jedi: Fallen Order schwingt oder bei Mortal Kombat 11 eurer Kampfeslust freien Lauf lasst, hängt ganz von euch ab. Viele optimierte Spiele für die Xbox Series S|X machen das Angebot noch interessanter. Zuschlagen könnt ihr bis kommenden Dienstag, den 12. Oktober. Wir haben für euch unsere Topauswahl zusammengestellt:

Harvest-Sale:

WB Games Publisher-Sale:

Diese News könntet ihr vielleicht verpasst haben:

Sehnt ihr euch nach einem neuen Jump ‚n‘ Run, wollt ihr sofort in die Action springen oder lieber so richtig strategisch vorgehen? Ob ihr nun Besitzer einer Xbox One, Xbox One X oder Xbox Series X|S seid, da ist doch wirklich für jeden etwas dabei. Viel Spaß beim Angebotsstöbern.