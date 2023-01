Die Bundesliga-Rückrunde steht an. Zum Start der zweiten Halbserie können Sport- und TV-Fans auf ein neues Kombi-Angebot mit Zugängen zu Waipu.TV und Dazn buchen. Bei Buchung der beiden Optionen spart man in den ersten beiden Monaten 50 Prozent im Vergleich zum Einzelpreis.

Genauer bekommt man aktuell die Option „Waipu.TV Perfect Plus“ und Dazn-Standard zum Preis von 19,99 Euro im Monat. Ab dem dritten Monat läuft das Abonnement zu einem Preis von 39,99 Euro weiter.

Waipu.TV & Dazn: Kombi-Abo buchen und sparen

Lohnt sich das Angebot? Was gibt es in den Optionen?

Der normale Einzelpreis von Waipu.TV Perfect Plus liegt bei 12,99 Euro monatlich. Ohne Dazn-Zugang lässt sich die Option 1 Monat lang kostenlos testen (mehr erfahren).

Für die Standard-Option bei Dazn bezahlt man 29,99 Euro.

Zusammen würden beide Pakete bei einer Einzelbuchung also 42,98 Euro kosten .

. In den ersten beiden Monaten könnt ihr demnach jeweils 22,99 Euro sparen .

. Nach dem dritten Monat liegt die Ersparnis immerhin noch bei 2,99 Euro im Monat.

Das Kombi-Angebot ist auch für Bestandskunden verfügbar. Ein bestehender Dazn-Account kann verknüpft werden. Beachtet aber, dass eine Restlaufzeit dann verfällt und man einen bereits bezahlten Betrag nicht zurückerstattet bekommt. Wer den TV-Streaming-Dienst also sowieso schon nutzt oder nach einer Option für den Empfang linearer Fernsehsender sucht und Bundesliga-Fußball oder US-Sport verfolgen will, bekommt hier eine günstige Gelegenheit dazu. Die Aktion ist noch bis zum 15.02.2023 verfügbar.

Das Angebot ist monatlich kündbar. Ihr könnt die Aktion also auch in den ersten beiden Monaten nutzen, um Bundesliga und Co. zum günstigen Preis zu sehen. Gefällt euch die Kombination aus Dazn und Waipu.TV nicht, beendet ihr das Kombi-Abo einfach zum Ablauf eines Abrechnungsmonats.

Was bietet die Kombi-Aktion von Waipu.TV und Dazn?

TV Perfect Plus bietet euch Zugang zu 228 TV-Sendern in HD-Qualität.

Zu den empfangbaren Sendern gehören die klassischen Free-TV-Stationen wie RTL und ProSieben, aber auch 57 Pay-TV-Sender wie ProSieben Fun HD, Kinowelt, RTL Crime HD, Warner Bros. TV Serie & Comedy und mehr. Eine Übersicht der Sender findet ihr im Webangebot von Waipu.TV.

Dabei können 100 Stunden Fernsehprogramm aufgenommen werden.

Die Waiputhek bietet Tausende von Filmen auf Abruf.

Wer keine Minute der laufenden Bundesliga-Saison verpassen will, kann auch einen Blick auf das Kombi-Angebot von Sky und Dazn werfen:

Dazn-Standard bietet euch Zugriff auf zahlreiche Übertragungen aus der Welt des Sports. Unter anderem sind folgende Inhalte inbegriffen:

Alle Freitags- und Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga

Highlights aus der 2. Bundesliga und vom DFB-Pokal

121 UEFA-Champions-League-Spiele (je 1 Spiel wird dienstags exklusiv von Amazon Prime gezeigt und ist nicht bei Dazn verfügbar)

Weiterer Live-Fußball aus Spanien, Italien und Frankreich

Länderspiele der EM-Qualifikation, Nations League und Testspiele

US-Sport: NFL, NBA, NCAA

Boxen und UFC

Der Empfang beider Dienste läuft per Stream über die Internetverbindung. Beachtet, dass Dazn zu Beginn des Jahres seine Abo-Struktur etwas umgestellt hat und nicht mehr alle Sportarten im Standardmodell verfügbar sind. Unterschiede erklären wir in unserer Übersicht zu den Dazn-Kosten.

