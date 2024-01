Wann ist der Super Bowl 2024 und wer spielt gegeneinander?

Die NFL-Saison geht dem Ende entgegen. Die beiden Teams für das Finale stehen fest. Wann ist der Super Bowl 2024, wer spielt gegeneinander und wo kann man die Übertragung in diesem Jahr live verfolgen?

Der Termin für den 58. Super Bowl, offiziell „Super Bowl LVIII“ genannt, ist am 11. Februar 2024. In Deutschland könnt ihr also in der Nacht von Sonntag, den 11. Februar auf Montag, den 12. Februar 2024 einschalten. Der Kick-off erfolgt um 0:30 Uhr. Auch im nächsten Jahr steigt das Event Anfang Februar. Der Termin für den 59. Super Bowl, „Super Bowl LIX“ ist am 9. Februar 2025.

Spielort und Termin für den Super Bowl 2024

Der Spielort für den nächsten Super Bowl steht bereits seit langem fest. 2024 wird im „Allegiant Stadium“ in Nevada gespielt. Das Stadion ist die Heimat der Las Vegas Raiders. Es ist das erste Mal der Austragungsort für das Sportspektakel. Im Endspiel treffen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers.

Start für die nächste NFL-Season war der 07. September .

. Die „Regular Season“ endete am 8. Januar.

Alle Spiele inklusive dem „Super Bowl“ 2024 seht ihr über den „NFL Gamepass„.

In der abgelaufenen Spielzeit traten 32 Teams im Rennen um die NFL-Trophäe an.

Die Playoffs endeten am 28. Januar. Die Kansas City Chiefs setzten sich im AFC-Finale gegen die Baltimore Ravens mit 17:10 durch. San Francisco besiegte die Detroit Lions.

Darüber hinaus steht fest, dass bis 2025 mindestens ein Spiel der NFL-Season in Deutschland ausgetragen wird.

Wer läuft in der nächsten NFL-Season zum Sieg? (Bildquelle: Mike Powell / Hulton Archive)

Wo läuft die NFL-Season bis zum Super Bowl 2024?

Die „Regular Season“ lief vom 7. September 2023 bis zum 9. Januar 2024. Anschließend fanden ab dem 13. Januar die Play-offs statt. Die vier Sieger stießen zu den Divisional-Round-Games hinzu, die am 20. und 21. Januar stattfanden. Die Teams, die sich hier durchsetzten, traten in den „Conference Championships“ am 28. Januar 2024 an.

Abgeschlossen wird die Saison mit dem Highlight, dem Super Bowl 2024, am 11. Februar im Allegiant Stadium in Paradise, Nevada. In Deutschland wird es den Super Bowl 2024 bei RTL und über RTL+ im Stream zu sehen geben. RTL hat sich die Übertragungsrechte ab der laufenden Saison gesichert. Zudem ist die Live-Übertragung im „NFL Gamepass“ enthalten.

Neben RTL wird auch DAZN die NFL-Season begleiten. Der Sport-Streaming-Dienst wird die American-Football-Liga mindestens bis zum Jahr 2026 zeigen.

