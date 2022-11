Die Zeit ist schnell vergangen, doch tatsächlich ist die PlayStation 5 bereits zwei Jahre alt geworden. In Konsolen-Jahren ist sie quasi noch ein Kind, doch was ist mit der nächsten Generation? Sony hat nun verraten, wann ihr ungefähr mit einer PlayStation 6 rechnen könnt.

PlayStation 6: Release dauert noch einige Jahre

Die PlayStation 5 hat bereits eine neue Version erhalten, mit der ihr nicht nur Gewicht, sondern auch Strom spart. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass Sony im Laufe der kommenden Jahre eine Pro-Version auf den Markt bringen wird. Nichtsdestotrotz fragen sich Fans, was wohl eine PlayStation 6 alles bieten könnte – bis diese Frage beantwortet wird, wird es allerdings noch dauern.

Die britische Aufsichtsbehörde CMA (Competition Markets Authority), die derzeit die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft untersucht, hat der Öffentlichkeit neue Dokumente zur Ansicht zur Verfügung gestellt. Diese enthalten interessante Informationen zu Sonys Plänen (Quelle: Britische Behörden).

Microsoft habe demnach angeboten, die Spiele von Activision bis 2027 für die PlayStation zur Verfügung zu stellen. Im Oktober hätte Microsoft erklärt, Call of Duty nur so lange auf der PlayStation anbieten zu wollen „wie es sinnvoll ist“. Erwähnt wird dann das Jahr 2027, was für Sony laut des Dokuments aber völlig unzureichend wäre.

„Wenn SIE die nächste Generation seiner PlayStation-Konsole auf den Markt bringt (was wahrscheinlich XXXX sein wird), hätte das Unternehmen den Zugang zu Call of Duty und anderen Activision-Titeln verloren und wäre damit extrem anfällig für einen Wechsel der Verbraucher und eine damit einhergehende Verschlechterung seiner Wettbewerbsfähigkeit.“

Es könnte also sein, dass die neue Sony-Generation im Jahr 2027 oder 2028 erscheint, also sieben oder acht Jahre nach dem Release der PlayStation 5.

Die PlayStation 5 hatte bereits am Anfang einige Exklusivspiele zu bieten:

PlayStation 5: Fazit nach zwei Jahren

Zwei Jahre sind schnell rum gewesen, doch wie ist derzeit das Fazit zur PlayStation 5? Was die GIGA-Redaktion denkt, zeigen wir euch in unserer Bilderstrecke:

