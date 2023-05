Auch in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom spielt ihr wieder Link. Die Prinzessin selbst leiht der Reihe zwar ihren Namen, bleibt aber sonst ein NPC. Ein führender Nintendo-Mitarbeiter verrät jetzt, unter welchen Umständen die Prinzessin endlich selbst zur Heldin werden darf.

Nach Tears of the Kingdom: Wann dürft ihr Zelda spielen?

Nach jahrelanger Wartezeit ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom jetzt endlich da. Der neuste Eintrag der Kultreihe erhält praktisch überall Traumwertungen. Das Spiel baut die Stärken des gefeierten Vorgängers Zelda: Breath of the Wild noch weiter aus und gibt euch jede Menge Freiheiten. In einer Sache seid ihr allerdings weiter sehr eingeschränkt: Ihr könnt nur Link spielen.

Zelda ist zwar aus der Story nicht wegzudenken, doch spielen durftet ihr sie in der Hauptreihe noch nie. Produzent und Zelda-Chef Eiji Aonuma spricht im Interview mit Vanity Fair jetzt über die Möglichkeit, dass die Prinzessin doch einmal ihr eigenes Abenteuer bekommen wird:

„Wir haben das Gefühl, dass das Gameplay die höchste Priorität hat. Wenn sich herausstellt, dass das spezielle Gameplay, dass wir verwirklichen wollen, sich am besten damit umsetzen lässt, dass Zelda diese Rolle einnimmt, dann ist es möglich, dass wir diese Richtung einschlagen. Da wir natürlich nicht wissen, wie die nächste Gameplay-Erfahrung aussehen wird, können wir nicht sagen, wie Zeldas nächster Schritt aussehen wird.“

In den Spin-Offs könnt ihr Zelda schon spielen

Aonuma Antwort ist zwar kryptisch, macht aber auch klar, dass eine solche Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wird. Die Entwickler wollen wohl warten, bis sie eine wirklich gute Gameplay-Idee haben, die sich nur mit einer spielbaren Zelda umsetzen lässt. Was das heißt, weiß aber nur der Nintendo-Mitarbeiter selbst.

Es gibt zahlreiche Nintendo-Spiele, in denen Zelda in Aktion treten durfte. In Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung und Super Smash Bros. Ultimate kann sie bereits ordentlich zuhauen. Mit so viel Inspiration dauert es also vielleicht nicht mehr lange, bis Zelda auch in einem Hauptspiel das Master-Schwert schwingen darf.