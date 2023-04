Netflix muss es sich eingestehen: Das Aus für geteilte Accounts kommt bei vielen Kunden nicht gut an. In Spanien kehren Massen von Nutzern dem Streaming-Dienst den Rücken. Wer Netflix streamt, braucht jetzt aber nicht hoffen. Denn für den Streaming-Dienst ist das erst der Anfang.

Nach Account-Sharing-Ende: Netflix verliert 1 Million Nutzer

Spanien gehörte zu den ersten Ländern, in denen Netflix vor wenigen Monaten das Account-Sharing unterbunden hat. Statt einfach Passwörter weiterzugeben, müssen Kunden jetzt draufzahlen, damit auch anderen Haushalte mitschauen können. Oder es ist Schluss mit den Streaming-Gästen auf dem eigenen Account.

Der Schritt war von Netflix lange vorbereitet und dürfte ordentlich kalkuliert sein. Trotzdem zeigt sich am Beispiel Spaniens, wie schlecht die Entscheidung bei den Nutzern ankommt. Seit Anfang Februar, als das Ende des kostenlosen Account-Teilens gekommen war, hat Netflix im Land 1 Millionen Nutzer eingebüßt. So lautet eine der Feststellungen des Marktforschungsunternehmens Kantar.

Netflix dürfte klar gewesen sein, dass man einen Rückgang der Nutzerzahlen zu erwarten hat. Ob man jedoch mit so einem heftigen Einbruch gerechnet hat, ist unklar.

Ein Teil des Plans ist aber aufgegangen: Laut Dominik Sunnebo von Kantar handelt es sich bei einem Großteil der Nutzer, die Netflix in Spanien verloren hat, nicht um zahlende Kunden (Quelle: Bloomberg via Golem). Gut zwei Drittel sollen demnach Netflix ohnehin kein Geld eingebracht haben. Teile von ihnen als zahlende Kunden in Zukunft wieder zurückzuholen, damit will Netflix seine Einnahmen steigern.

Kantars Analyse lässt allerdings Zweifel aufkommen, dass es dazu kommt. Fast die Hälfte der im ersten Quartal abgewanderten Nutzer würde den Marktforschern zufolge auch in Zukunft nicht für das Angebot von Netflix zahlen. Obendrein gaben 10 Prozent der Nutzer, die bei Netflix geblieben sind, an, im zweiten Quartal ebenfalls kündigen zu wollen.

Was bedeutet die Breitseite aus Spanien für deutsche Netflix-Kunden?

Wir gehen davon aus, dass es Account-Sharing bald auch in Deutschland nur noch gegen Aufpreis geben wird. Ein definitives Datum gibt es noch nicht. Doch Netflix hat durchsickern lassen, dass es wohl bis Juni so weit sein wird. Preislich spricht alles dafür, dass auch deutsche Netflix-Kunden dann den aus Spanien bekannten Aufpreis von 5,99 Euro zahlen werden müssen.

Kantar allerdings meint, dass der extreme Nutzerverlust in Spanien Folgen für den weltweiten Rollout des Account-Sharings haben könne. Wir sind gespannt.

