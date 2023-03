Die PS5 eilt von einem Erfolg zum nächsten, doch das PSVR2-Headset ist bislang noch nicht wirklich beim Publikum angekommen. Ein Experte empfiehlt Sony nun, dass der größte Kritikpunkt angegangen werden muss – sonst drohe ein Desaster.

Sonys PSVR2 hat zum Release am 22. Februar 2023 eine Menge Lob eingeheimst – die Technologie in der neuen PlayStation-Hardware konnte viele Kritiker beeindrucken und gilt als echte Weiterentwicklung des vorherigen Modells. In den Verkaufszahlen konnte sich dies allerdings bislang nicht niederschlagen. Laut eines Experten muss Sony am Preis für das Headset schrauben, sonst könnte es sich zu einem bitteren Flop entwickeln.

PSVR2: Droht Sony ein Desaster?

Laut einem Bloomberg-Bericht hat das Forschungsunternehmen IDC prognostiziert, dass bis Ende März nur rund 270.000 Exemplare vom PSVR2-Set verkauft werden könnten. Damit würde das Geschäft im ersten Monat für PlayStation sehr langsam anlaufen, denn ursprünglich waren laut Insidern im ersten Quartal 2 Millionen verkaufte Headsets angepeilt worden – eine Zahl, die in diesem Tempo nicht einmal ansatzweise erreicht werden könnte.

Francisco Jeronimo, IDCs Vice President of Data and Analytics, hat das Problem des behäbigen Absatzes der PSVR2 nun deutlich beim Namen genannt. Kunden hätten angesichts der steigenden Lebenskosten andere Prioritäten als ein neues VR-Set zu kaufen. Sony müsse den Preis der Hardware heruntersetzen, um ein Desaster zu vermeiden. (Quelle: Bloomberg)

Neue PlayStation-Hardware hat klaren Kritikpunkt

Der Preis vom PSVR2-Headset hat bereits bei der Ankündigung für lautstarke Kritik aus der Community gesorgt. Mit 599,99 Euro ist die Hardware sogar noch teurer als die PS5-Konsole, die für das VR-Headset als Grundvoraussetzung benötigt wird. Als attraktives Angebot für den Gaming-Mainstream eignet sich die PSVR2 damit nur bedingt und die bislang enttäuschenden Verkaufszahlen kommen nur wenig überraschend.

Dass Sony allerdings tatsächlich in den sauren Apfel beißen wird und einen satten Rabatt ins Spiel bringt, scheint aktuell allerdings trotzdem ziemlich unwahrscheinlich, schließlich hat das Unternehmen in letzter Zeit eher mit Preiserhöhungen als mit -nachlässen auf sich aufmerksam gemacht.

Auch wenn die Popularität von PSVR2 aktuell noch in den Kinderschuhen steckt, hat die PS5-Community Grund zur Freude:

