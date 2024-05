Warnung vor Rundfunkbeitrag-Masche: Wer nicht aufpasst, ist 30 Euro ärmer

Damit der Rundfunkbeitrag für euch unbeabsichtigt nicht noch teurer als ohnehin wird, solltet ihr eine neue Warnung vom Verbraucherschutz beachten – denn ein Online-Portal zieht euch mit einer krummen Masche 30 Euro extra aus der Tasche.

Verbraucherschützer warnen vor Rundfunkbeitragsmasche

Die Verbraucherzentrale warnt vor einer Masche, die unaufmerksamen Zahlern des Rundfunkbeitrags mehr Geld als nötig abknöpft. Ein Drittanbieterportal preist auf seiner Website einen Änderungsservice für Adresse oder Bankverbindung an und verlangt 30 Euro dafür, dabei ist der exakt gleiche Service über das offizielle Portal kostenlos verfügbar.

Auf der Website des Rundfunkbeitrags könnt ihr zahlreiche Formulare herunterladen, um Anträge zu stellen oder Änderungen an eurem Konto vorzunehmen. So könnt ihr beispielsweise eure Kontodaten, Adresse oder Namen ändern sowie euch für das Lastschriftverfahren registrieren. Ebenfalls könnt ihr Wohnungen anmelden und Ermäßigungen oder Befreiungen beantragen. All diese Dienste sind auf der offiziellen Rundfunkbeitragsseite kostenlos. (Quelle: Rundfunkbeitrag)

In unserem Video zeigen wir euch, wie teuer der Rundfunkbeitrag ist und wo das Geld überhaupt hinfließt:

Rundfunkbeitrag-Portal nimmt 30 Euro für Gratis-Dienst

Wenn ihr jedoch nach Service und Rundfunkbeitrag googelt, wird euch in der Regel als oberstes Ergebnis die Website eines Drittanbieters namens Service Rundfunkbeitrag ausgespielt. Das unabhängige Portal bietet euch die Möglichkeit, eure Personendaten bei der Rundfunkanstalt zu ändern, verlangt dafür allerdings 29,99 Euro. Ein Widerruf ist im Nachhinein übrigens nicht möglich. Nutzer bekommen hier im Vergleich zum Gratis-Service auf der offiziellen Website jedoch keinerlei Mehrwert geboten.

Nach einer Vielzahl von Beschwerden weist die Verbraucherzentrale Hamburg nun deshalb daraufhin, dass Nutzer stattdessen unbedingt das offizielle Portal nutzen sollten und bei gesponserten Ergebnissen auf Suchmaschinen besondere Vorsicht walten lassen sollten. (Quelle: Vzhh)

Der Rundfunkbeitrag wird kontrovers diskutiert – und eine geplante Erhöhung erhitzt die Gemüter:

