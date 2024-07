Was gerade mit Game of Thrones passiert, ist eine absolute Frechheit

Nach dem enttäuschenden Finale von Game of Thrones kommt das Fantasy-Franchise jetzt erst so richtig in Fahrt. Während Serien wie House of the Dragon viel Spaß machen, sind die offiziellen Videospiele dagegen eine gewaltige Blamage.

Ein Kommentar von Martin Hartmann

Anzeige

Game of Thrones: Was sollen diese Müll-Spiele?

Game of Thrones ist eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Da wirkt es fast unglaublich, dass das Mega-Franchise seit dem Start der ersten Staffel im Jahr 2011 kaum ein richtig gutes Videospiel zustande bekommen hat.

Auch die fantastische Serie House of the Dragon ändert daran nichts. In letzter Zeit scheint sich HBO sogar vollkommen damit zufriedenzugeben, den Spielern die billigsten Mobile-Games anzudrehen.

Anzeige

Ganz neu ist jetzt Game of Thrones Legends, ein sogenanntes Puzzle-RPG. Dass das ein richtiges Rollenspiel ist, wage ich mal zu bezweifeln, denn die wenigen Gameplay-Szenen sehen nach einer ziemlich einfallslosen Kopie von Bejeweled aus, in die jemand Charaktere aus Game of Thrones und House of the Dragon gequetscht hat.

Sogar Jon Snow ist zurückgekommen, um Game of Thrones Legends zu bewerben. Nach dem Aus seines eigenen Spin-offs hat er jetzt vermutlich wieder mehr Zeit:

Game of Thrones: Legends – Trailer mit Kit Harrington

Game of Thrones: Offizielle Spiele werden immer schlechter

Game of Thrones: Legends ist nicht das einzige fürchterliche Mobile-Game, mit dem Fans gequält werden. Seit dem Jahr 2019 gibt es Game of Thrones: Winter is Coming. Auch hier ist die Lizenz das einzig Interessante. Das Gameplay ist lahm und Nutzer der Steam-Version klagen über Pay-to-Win (auf Steam ansehen).

Anzeige

Gamer müssen inzwischen wirklich froh über die frühen 2010er-Jahre sein. Das RPG Game of Thrones aus dem Jahr 2012 hat zwar grausiges Gameplay, aber immerhin eine interessante Story – das gilt für das Telltale-Adventure aus dem Jahr 2014, das allerdings niemals richtig beendet wurde. Beide Spiele sind keine Komplettkatastrophen, aber weit weg von richtigen Meisterwerken. Wo ist das Skyrim der GoT-Spiele, in dem ich Westeros frei erkunden und Abenteuer erleben kann?

Nach mehr als 13 Jahren Game of Thrones (und die Bücher sind sogar noch älter) sind es nur die Fans, die für richtig gute Spiele sorgen. Der beste Kandidat ist hier CK3 AGOT. Die Mod ist letztes Jahr auf Steam erschienen und wird immer noch weiterentwickelt. Nach all der Zeit kann das aber doch nicht alles sein. Wir brauchen ein richtig gutes offizielles GoT-Game und wir brauchen es jetzt.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.