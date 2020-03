Eigentlich sollten die spanischen Clubs Real Betis und Sevilla am Wochenende ein Fußsballspiel austragen. Doch wie bei den meisten Sportarten liegt der Spielbetrieb auf Eis. Gut, dass es FIFA 20 gibt.

Um ihr Spiel doch durchführen zu können, wählten Real Betis und Sevilla aus ihren Reihen einen Champion aus und ließen ihr Spiel einfach in FIFA 20 stattfinden. Zum Derby trat der Stürmer Borja Iglesias für Real Betis an und Sevilla schickte ihren Verteidiger Sergio Reguilón ins Match. Beide spielten natürlich mit den digitalen Inkarnationen ihrer Teams.

Auf Twitch schauten gut 60.000 Fans dem Spiel zu und sie wurden mit einem Match reich an Toren beschenkt. Das Spiel konnte Real Betis am Ende 6-5 für sich entscheiden. Das Video der Partie lohnt sich schon alleine wegen der authentisch ekstatischen Kommentatoren.

Golazo de @BorjaIglesias9 para ganar el derbi.

Gracias a todos por este buen rato. Los hemos pasado muy bien con el partido y los comentaristas.

P.D: como cantaban mis peques los goles. (Bueno, y yo) @RealBetis #betisencasa #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/38KRcNZxpN — Jcandrade (@jcandrade_m) March 15, 2020

Originalmeldung vom 16. März 2020:

Fußball- und Basketball-Teams setzen ihre Spiele einfach in Videospielen fort

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, werden in vielen Ländern sportliche Events komplett ausgesetzt. Damit die Fans aber doch Spiele haben, die sie verfolgen können, werden diese einfach in Videospielen ausgetragen.

Egal ob E-Sport oder klassischer Sport, in den meisten Ligen wurden öffentliche Turniere und Spiele abgesagt. Doch es gibt einen Ort, auch für den ganz großen Sport, der ohne Menschen-Massen und Körperkontakt auskommt: Videospiele.

So hat beispielsweise das NBA-Team, Phoenix Suns, angefangen ihre Spiele einfach in NBA 2K20 auszutragen und das Ganze dann auf Twitch zu streamen.

The season isn’t over yet… We will continue to play the Suns season games on @NBA2K! Saturday’s game will be moved to tomorrow. Join us live on @Twitch as we take on the @dallasmavs! pic.twitter.com/745QIuvCMc — Phoenix Suns (@Suns) March 13, 2020

Das Spiel fand tatsächlich wie angekündigt am Sonntag auf Twitch statt und ist als VoD verfügbar.

Währenddessen entschied der Premier League Club aus Watford, ihr Fußballspiel gegen Leicester im Football Manager auszutragen.

The show must go on 👀 Watford vs @LCFC brought to you by @FootballManager! Come on you ‚Orns…#WATLEI pic.twitter.com/VFDaWJKDhg — Watford Football Club (@WatfordFC) March 14, 2020

Manchen Teams ist sogar das Spiel egal, indem sie ihr Duell stattfinden lassen. Hull City und Bayer Leverkusen lieferten sich via Twitter ein spektakuläres Match in 4-Gewinnt anstatt auf dem Fußballplatz.

Näher dran an ihrem eigentlichen Spiel waren der FC Barcelona und AS Monaco. Die beiden Teams spielten Rocket League und da muss schließlich auch der Ball ins Tor.

Vielleicht erwarten uns in Zukunft noch mehr digitale Varianten von anderen Sportarten. Die meisten besitzen ja mindestens ein Videospiel-Pendant.

Die Bundesliga in FIFA fortzuführen, wäre sicher nicht die schlechteste Idee. Allerdings sind diese Spiele eher für die Fans und sie haben auf die tatsächlichen Ligen natürlich keinen Einfluss. Was sagt ihr denn zu den gefundenen Alternativen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.